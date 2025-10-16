Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Bu yıl “Yaşlılığa Bütüncül Yaklaşım” temasıyla gerçekleştirilen kongre, 2025 Aile Yılında aile, toplum, yaşlanma ve sosyal hizmet alanlarında çalışan akademisyenleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Programda ayrıca üniversitemizin tanıtım filmi ve Tazelenme Üniversitesi’nin birinci yıl değerlendirme videosu izlendi.

Açılış konuşmalarında ilk olarak Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Hilal Oral söz aldı. Oral, proje sayesinde yaşam boyu öğrenme anlayışının yaygınlaşmasının kendileri için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Üniversitenin bir öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü ve Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Acar, kongrenin yaşlılığa bütüncül bir perspektiften yaklaşmayı hedeflediğini belirterek, “Bu kongre, yaşlı bireylerin toplumsal yaşamda aktif, üretken ve saygı gören bir konumda bulunmaları için bilimsel katkı sağlamayı amaçlıyor” dedi. Kongre hakkında bilgiler aktararak konuşmasını sonlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol ise “Yaşlı bireylerin yalnızca bakım hizmetleri kapsamında değil aynı zamanda eğitim, kültür, spor, sanat, gönüllülük ve toplumsal katılım gibi alanlarda da aktif bireyler olarak var olmaları anlayışını bakanlık olarak benimsiyoruz” dedi. Yapılan kongre ve çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, aile kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar arası bağların yeniden canlandırılması ve dayanışma kültürünün sürdürülmesi açısından çok kıymetli bir adımdır” dedi. Rektör, üniversitenin bu ulusal vizyonla uyumlu bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Biz de bu doğrultuda kongremizin özel temasını ‘Yaşlılığa Bütüncül Bakış’ olarak belirledik. Çünkü aileyi yalnızca çocuklar ya da ebeveynler üzerinden tanımlamak eksik olur. Yaşlı bireyler, bilgi ve yaşam tecrübeleriyle ailenin sürekliliğini sağlayan en önemli halkadır” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin yalnızca akademik bilgi üreten bir kurum değil, aynı zamanda “topluma değer katan ve yaşama dokunan bir üniversite” olduğunu vurguladı. Bu anlayışın en somut örneklerinden birinin “Tazelenme Üniversitesi” projesi olduğunu ifade eden Rektör, “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz bu proje, 60 yaş üstü bireylere yönelik olarak tasarlandı. Bugün ikinci dönem öğrencilerimizi de kabul etmiş bulunuyoruz. Tokat halkından gördüğümüz yoğun ilgi, toplumumuzun öğrenmeye, üretmeye ve yaşam boyu gelişmeye ne kadar açık olduğunu gösteriyor” dedi.

Konuşmasının sonunda kongrenin sadece bilimsel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek ülkenin aile politikalarına, sosyal hizmet çalışmalarına ve toplumsal dayanışma kültürüne katkı sağlayacağına inandığını belirten Rektör “Emeği geçen tüm akademisyenlere, organizasyon komitesine, değerli konuşmacılara ve kıymetli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Kongremizin verimli ve kalıcı izler bırakan bir bilimsel buluşma olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak yapmış olduğu konuşmada, kongrenin amacının İnsanı, aileyi ve toplumu merkeze alan bir anlayışla bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu kongrenin ve çalıştayın ana temaları sadece akademik tartışma konuları değil toplumun geleceğini şekillendiren temel meselelerdir. Üniversitelerin bu konulara bilimsel bakış açısıyla katkı sunması ülkemizin sosyal refah politikalarına doğrudan değer kazandırmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak biz Üniversiteleri sadece bilgi üreten kurumlar olarak değil bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren, toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren merkezler olarak da görüyoruz”

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak katkılarından dolayı Rektörümüze ve katkı sunanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış programında, TRT ekranlarında uzun yıllardır ilgiyle izlenen “Ömür Dediğin” programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş da bir sunum gerçekleştirdi. Doymuş, yaşlılık kavramına dair birikim ve gözlemlerini paylaşarak, toplumun her kesiminde “yaş almanın bir bilgelik dönemi” olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşlı bireylerin toplumun hafızasını ve kültürel mirasını taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Doymuş, “Yaşlılarımız sadece geçmişin tanıkları değil, geleceğe yön verecek tecrübelerin de rehberleridir. Onların bilgi ve yaşam deneyimlerinin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal sürekliliğin temelidir” ifadelerini kullandı.

Zeliha İlhan Doymuş, konuşmasının sonunda “Ömür Dediğin” programının ortaya çıkış sürecine ve yıllar boyunca izleyicilere ilham veren hikâyelerin arka planına değinerek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda, Tazelenme Üniversitesi gönüllü hocalarına teşekkür belgeleri takdim edildi.