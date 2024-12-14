2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret tespit süreci nasıl işliyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başladı. Milyonların gözü 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıda.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin adil bir şekilde belirlenmesi için üç taraflı sosyal diyalogla hareket edileceğini ve ekonomik göstergelerin dikkatle değerlendirileceğini ifade etmişti. Peki 2025 asgari ücret görüşmelerinde son durum ne? İşte görüşme süreçleri ve 2025 asgari ücretin belirlenmesinde en önemli aktörlerin açıklamaları ve ayrıntılar...

Türkiye'de 2025 asgari ücretin belirlenmesi süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantı ile resmi olarak başladı. Bu toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarının ilk adımıydı. İkinci toplantı ise 16 Aralık 2024’te yapılacak.

Toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ temsil etti.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç üstlenirken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

İşçi heyetinde, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları’nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog mekanizmalarının ve ekonomik göstergelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Işıkhan, “Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca, enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları gibi ekonomik göstergelerin titizlikle analiz edileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Bugün geçerli olan asgari ücret, brüt 20 bin 2 TL 50 kuruş, net 17 bin 2 TL 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL 94 kuruş. Bu maliyetin 20 bin 2 TL 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 TL 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 TL 5 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin belirlenmesi, sadece asgari ücretle çalışanları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere birçok ücretli çalışanın maaşlarını da doğrudan etkiliyor. Ayrıca, asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sigorta primleri, staj ücretleri ve daha birçok yasal düzenlemeye de etki ediyor.

Asgari ücret, yasal olarak işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayında devam ediyor. Komisyonun kararları, oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda, komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALE EDECEK Mİ?

SGK uzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret artışına müdahale etme ihtimalini değerlendirdi. Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelere son anda müdahale ederek işçi lehine bir artış yapabileceğini ve bunun dengeli bir adım olabileceğini ifade etti. Kulis bilgilerine göre, Erdoğan’ın devreye girerek asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabileceği öngörülüyor."

ZAM ORANLARIYLA 2025 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Vatandaşlar, 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte çeşitli zam oranlarıyla hesaplanan 2025 asgari ücret rakamları:

Yüzde 32,5: 22.527 TL

Yüzde 35: 22.952 TL

Yüzde 36: 23.122 TL

Yüzde 37: 23.292 TL

Yüzde 38: 23.462 TL

Yüzde 39: 23.632 TL

Yüzde 40: 23.802 TL

Yüzde 41: 23.973 TL

Yüzde 42: 24.143 TL

Yüzde 43: 24.313 TL

Yüzde 44: 24.483 TL

Yüzde 45: 24.653 TL

Yüzde 46: 24.823 TL

Yüzde 47: 24.993 TL

Yüzde 48: 25.163 TL

Yüzde 49: 25.333 TL

Yüzde 50: 25.503 TL

İlk toplantının ardından 16 Aralık’ta ikinci toplantı yapılacak ve komisyonun çalışmalarına devam edilecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, tüm tarafların görüşleri doğrultusunda hızla ilerleyecek ve nihai karar bu ay içinde açıklanması bekleniyor.