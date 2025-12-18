TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Marmara Salonu'nda yapılan törende Şiir Seçici Kurul Başkanı Metin Celal, "Bu yıl biraz bol ödüllü bir yıl oldu. Bu da bizi sevindirdi. Artık gelenekselleşmiş, yerleşmiş, kökleşmiş bir ödül olarak devam ediyoruz." dedi.

Senaryo Seçici Kurul Başkanı Biket İlhan, bu yıl ilk kez senaryo kategorisinde ödül verdiklerini belirterek, Attila İlhan'ın sinemacı kimliğini vurguladı.İlhan, yaklaşık 40-50 senaryonun başvurduğunu söyleyerek, "Çünkü Attila İlhan, sadece romancı, şair değil aynı zamanda bir sinemacıydı. Onun bu şekilde de değerlendirilmesiyle önemli bir iş yaptığımız kanaatindeyim." diye konuştu.

İLK ROMAN VAKIF ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ

Bu yıl İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü, Rober Koptaş'ın "Unufak" romanına verildi.Koptaş ödül konuşmasında, "Attila İlhan romanlarında bireylerin yalnızlığını, toplumla çatışmasını ve tarihle kurduğu sorumlu ilişkileri anlatırken edebiyatın sadece bir anlatı değil, aynı zamanda bir hesaplaşma alanı olabileceğini de gösterdi. Bana verilen bu ödülü de edebiyatın düşünceyle, itirazla ve özgün bir sesle, en azından özgün ses arayışıyla kurduğu güçlü bağı hatırlatması olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ROMAN ÖDÜLÜ

Roman ödülü, Sibel K. Türker'in "Cennette Gibiyim" ve Raşel Meseri'nin "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" romanlarıyla paylaşıldı. Ödülünü Ali Ural'dan alan Meseri, "İlk gençlik yıllarımda edebiyata meftunluğum başlamışken, Attila İlhan'ın beni çok derinden etkilediğini, onun eserlerini çokça okuduğumu ve ele aldığı konularda, kurgusu ve cesaretiyle bana çok ilham verdiğini söylemeliyim. Edebiyatın kanımca unutulmaya değil, hatırlanmaya, hatırlatmaya ihtiyacı var." dedi.

ŞİİR ÖDÜLÜ

Şiir ödülü, Baki Ayhan T.'nin "Hasta Sevgili Kış" kitabına layık görüldü. Ayhan, Attila İlhan'la ilgili anılarını paylaşarak, "Ben adımı Attila İlhan'la yan yana çok kez yazdırdım, onunla ilgili çok sayıda makale yazdım, bildiri sundum. Fakat bu ödül sayesinde şair olarak da adımın Attila İlhan'la birlikte yan yana yazılıyor olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. O hem benim kuşağımın hem benden önceki kuşakların kült şairlerinden biridir. Şairin şiirlerindeki sinematografik ögeler üzerine çalışmalar yapmış biri olarak, bu ödülü almak benim için ayrı bir onur." şeklinde konuştu.

SENARYO ÖDÜLÜ

İlk kez verilen senaryo kategorisinde "2025 Attila İlhan Senaryo Ödülü" Neslihan Kültür'ün "Döngü" senaryosuna, Jüri Özel Ödülü ise Nedim Argan'ın Cumhuriyet'in zorlu yıllarını anlatan "Demir Kadınlar" senaryosuna verildi.