2025 darbesinin ardından emekli adaylarına ikinci şok! Ali Tezel açıkladı

Birçok SGK uzmanı 2025 yılında emekli olanların bir önceki yıla oranla daha az maaş alacağı şeklinde uyarılar yapmıştı. E-devlet üzerinden bir süre kapatılan kaç lira emekli maaşı alırım butonunun açılması ile acı gerçek ortaya çıktı.

ÖZGÜR ERDURSUN GÜNLERCE UYARMIŞTI

Özellikle Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında emekli yüzde 30'a varan oranlarda eksik maaş alacağı konusunda açıklamalar yapmış, emekli adaylarının dilekçelerini 2025'e bırakmamaları konusunda uyarılar yapmıştı.

Her ne kadar hükümetin yıllar arasındaki emekli maaşı farklarını giderecek bir düzenleme yapması beklense de hükümet kanadından bu yönde bir çalışma olmadığı açıklanmıştı.

ALACAĞI MAAŞI GÖREN HÜSRANA UĞRUYOR

e -Devlet üzerinden emeklilik sistem açılması ile birlikte yeni emekli olan vatandaşlar da maaşlarını öğrenmeye başladı. 2025 yılı emeklilerinin maaşlarında iddia edildiği gibi yüzde 30'a varan oranlarda düşüş görüldü.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Şimdi SGK’nın sistemi açıldı E-Devlet üzerinden girerek emekli aylıklarınızı görebilirsiniz. Aralık ayında emekli aylığını görenler şimdi yüzde 15 zamlanmasına rağmen daha düşük tutarda emekli aylıkları ile karşılaştılar. Biz bunun böyle olacağını söylüyorduk." dedi.

ALİ TEZEL'DEN BİR KÖTÜ HABER DAHA

Açıklamaları ile adından söz ettiren bir diğer SGK Uzmanı Ali Tezel ise emekli adaylarına bir kötü haber daha verdi. Ali Tezel, 2025 yılında değil de 2026'da emekli olmayı planlayanların ise çok daha düşük emekli maaşı alacağını öngördü.

Ali Tezel açıklamasında "Yeni iddiam 2026 da emekli olacaklar bu yıl yani 2025 de emekli olacaklardan daha düşük emekli aylığı alacaklar" dedi.