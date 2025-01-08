2025 dijital pazarlamada yapay zeka yılı olacak

Sosyal medya hesapları, markaların vitrinlerini sergiledikleri devasa bir alışveriş merkezine dönüşürken yapay zekanın günlük yaşamda yaygınlaşması, dijital pazarlamada da oyunun kurallarını değiştiriyor. Özellikle içerik üretimi, müşteri hizmetleri ve veri analitiği gibi alanlarda yapay zekanın büyük bir kural belirleyici rol üstlendiği belirten Clicks’us Digital Ajans Başkanı Özgür Kebapçı Gündüz, dijital pazarlamanın 2024 karnesini açıklarken gelecek yıl için de öngörülerini paylaştı.

“SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI, ARTIK DIJITAL ALIŞVERIŞ MERKEZI OLDU”

Tüketici alışkanlıklarındaki hızlı değişimlerin, markaları daha çevik ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya zorladığını aktaran Özgür Kebapçı Gündüz, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube gibi dev platformlar, artık dijital dünyanın en büyük alışveriş merkezleri haline geldi. Kullanıcılar, bir markanın sosyal medya profilini ziyaret ettiğinde bir mağazaya adım atmış gibi hissediyor. Yapay zeka sayesinde ise bu ziyaretçileri daha iyi tanımak, onların ilgi alanlarına uygun içerikler sunmak ve satışları artırmak mümkün hale geliyor. Bu da dijitalde artık daha özgün, hızlı ve etkileşim odaklı bir iletişim modelinin benimsenmesini zorunlu kılıyor.”

“2025, YAPAY ZEKANIN YILI OLSA DA INFLUENCERLARIN ÖNEMI AZALMAYACAK”

2025’te markaları, dijitalde hızla değişiklere adapte olmak durumunda kalacakları bir dinamizmin beklediğini söyleyen Clicks’us Digital Ajans Başkanı Özgür Kebapçı Gündüz, “Gelecek yıl, internet kullanıcılarının kendi deneyimlerini, görüşlerini, bilgilerini veya yaratıcı içeriklerini dijital platformlarda paylaştığı kullanıcı üretimi içerikler (UGC) daha da yaygınlaşacak. Ayrıca yapay zeka destekli kişiselleştirmenin daha da derinleşeceğini ve tüketicilerin her temas noktasında benzersiz deneyimler talep edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk temalarının dijital stratejilere entegrasyonu da ön plana çıkacak. Markalar için en büyük zorluk, hızla gelişen teknolojilere uyum sağlarken insan dokunuşunu koruyabilmek olacak. Veri gizliliği ve etik tartışmalarının daha fazla gündemde olması, iletişim stratejilerinde dengeyi bulmayı gerektirecek” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“2025’te markalar için dijital pazarlamanın yıldızı, video içerikler olmaya devam edecek. Özellikle kısa, etkileyici ve interaktif videolar tüketiciyle etkileşim kurmanın en güçlü kanalı haline gelecek. Yapay zeka destekli içerikler de daha sık kullanılacak. Ancak influencer ve oyuncular, bu teknolojileri kendi içeriklerine entegre ederek hâlâ önemli bir rol oynamaya devam edecek. Halihazırda 30'a yakın markaya hizmet veren profesyonel bir organizasyon olarak biz de, 2025’te rakamsal artıştan ziyade, markalarımızla daha efektif işler yapmak için daha fazla mesai harcamaya odaklanacağız. Böylece müşterilerimiz için 360 derecelik bir bakış açısıyla pazarlama stratejileri oluşturarak sürdürülebilir başarıya giden yolda onlara rehberlik edeceğiz.”

DIJITAL PAZARLAMANIN ANAHTARI: SÜREKLI OPTIMIZASYON

Markalara dijital pazarlama stratejisi oluşturma, sosyal medya yönetimi, reklam kampanyası yönetimi, içerik üretimi gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunduklarına dikkat çeken Clicks’us Digital Ajans Başkanı Özgür Kebapçı Gündüz, iş süreçleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bize başvuran bir markayla çalışmaya başlarken öncelikle sektörünü, hedef kitlesini ve mevcut dijital varlıklarını analiz ediyoruz. Ardından, markanın ihtiyaçlarına uygun ölçülebilir ve gerçekçi hedefler belirliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, platform seçimi, içerik stratejisi ve bütçe planlamasıyla özelleştirilmiş bir dijital strateji oluşturuyoruz. Stratejiyi hayata geçirirken, dijital trendleri ve yenilikçi yaklaşımları kullanıyor, markanın sesini doğru şekilde yansıtıyoruz. Performans verilerini de düzenli olarak takip edip stratejiyi sürekli optimize ediyor ve en iyi sonuçları elde etmeye odaklanıyoruz.”

“BIRÇOK MARKA 2025 IÇIN YATIRIM PLANLARINI HAZIRLADI”

“Markaların hedef kitlesine en etkili şekilde ulaşabilmesi için yaratıcı ve özelleştirilmiş dijital stratejiler geliştiriyor, sosyal medya platformlarında güçlü bir varlık oluşturuyoruz” diyen Özgür Kebapçı Gündüz, değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı:

“Günümüzde sosyal medya platformları, sadece arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuz ya da eğlenceli içerikler tükettiğimiz alanlar olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Doğru stratejilerle kurgulanmış içerik ve reklam kampanyaları ise kullanıcıların satın alma yolculuğunu birkaç saniyeye indirebiliyor. Bu da markalar için hem hızlı bir dönüşüm hem de uzun vadeli bir sadakat oluşturma fırsatı barındırıyor. Geçen yıl sadece sosyal medya üzerine yatırım yaptığı halde katlanarak büyüttüğümüz birçok markamız da 2025 için yatırımlarını artırma yönünde şimdiden stratejilerini oluşturdu.”