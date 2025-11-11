Günlük alışveriş alışkanlıklarımız cebimize sığdı; Danimarka’dan gelen taze veriler tam da bunu söylüyor. Sanayi Konfederasyonu’nun e-ticaret raporu temmuz-eylül döneminde çevrim içi siparişlerin %53’ünün telefondan verildiğini ortaya koyuyor; geçen yıla göre 8 puanlık artış var.

Katılımcı sayısı 1.000’i aşıyor. Aylık ortalama sipariş sayısı 3,3; sepete giren tutar ise 184,7 eurodan 204,1 euroya yükselmiş. Euro cinsinden bakıldığında sepet büyüyor, frekansta hafif bir yavaşlama hissediliyor.

Kur farkı nedeniyle Türkiye’ye oranla yaklaşık on katlık bir makas da gözlerden kaçmıyor. Kısacası ekran küçüldükçe ciro büyüyor.

Reklam dünyası da aynı yöne akıyor.

WARC Media’nın “The Future of Commerce Media 2025” çalışması, Avrupa’da perakende medya yatırımlarının ikiye katlandığını anlatıyor. Küresel pazarın 2025’te %13,7 büyüyerek 152 milyar euroya ulaşması, performans ve satışa yakın konumlanan envantere duyulan iştahı doğruluyor.

Fakat büyümenin 2026’da %12,4’e, 2027’de %11,6’ya doğru kademeli olarak yavaşlayacağı öngörüsü, “ölç, optimize et, sonra tekrar ölç” disiplininin önemini artırıyor. Erken dönem fırsatları kapanırken verimlilik çağının başladığı bir eşiğe geliyoruz.

We Are Social’ın Haziran-Ağustos 2025 dönemini kapsayan trafik grafiği sahnenin yıldızını netleştiriyor: Amazon, ilk 20 e-ticaret sitesinin toplam trafiğinin %43’ünü tek başına topluyor.

Temu, AliExpress, eBay ve Ozon ardı ardına geliyor; ilk beş neredeyse dünya ziyaretlerinin %60’ını çekiyor. Amazon.com alan adı özelinde aylık ortalama 2,7 milyar ziyaret söz konusu; listenin dörtte birini tek başına üstlenmek ciddi bir ölçek avantajı demek.

Bölgesel oyuncular arasında Japonya’dan Rakuten, Kore’den Coupang, Brezilya’dan Mercado Livre liderliği sürdürüyor; eBay ve Ozon da kendi havzalarında güçlü kalıyor. Trafiğin %65’inin ABD ve Çin merkezli platformların kontrolünde olması, sınır ötesi dinamiklerin kaçınılmazlığını hatırlatıyor.

Temu ile AliExpress’in agresif fiyat politikaları, sınır aşan ticarette Çin’in etkisini genişletiyor; Shopify ve Ticketmaster gibi niş platformlar ise uzmanlaştıkları alanlarda istikrarlı büyüme yakalıyor.

Peki markalar, ajanslar, perakendeciler için çıkarımlar neler?

Cepte kusursuz deneyim. Danimarka örneği telefonda geçirilen saniyenin kasada karşılığı olduğunu gösteriyor.

Piksel başına değer üreten tasarım, tek adımda ödeme, dijital cüzdan entegrasyonu, misafir ödeme, canlı destek butonu, hepsi dönüşüm için kritik.

Aylık 3,3 sipariş ritmi, hatırlatıcı bildirimler ve kişisel tekliflerle kolayca yukarı çekilebilir.

Sepet büyütme bilimi. Ortalama tutarda artış, çapraz satış ve paketlemenin gücünü işaret ediyor.

Algoritmik öneriler, “bununla birlikte alınanlar” modülleri, minimum ücretsiz kargo eşiğinin akıllı ayarı… Tüketiciye “işini kolaylaştıran” her dokunuş, marjı korurken sepeti şişirir.

Perakende medya zekâsı. Marketplaces üzerinde panoya reklam yazmakla iş bitmiyor. Kategori bazlı ROAS hedefleri, marka araması payı, görünürlük-stok senkronu, sezon içi fiyat elastikiyeti… Hepsi aynı kontrol panelinde okumalı.

Büyüme hızında beklenen yavaşlama, ölçüm tarafında “daha temiz veri” ve incrementality testlerini zorunlu kılıyor.

Pazar yeri-D2C dengesi. Trafiğin önemli kısmı dev platformlarda dönüyor; yine de doğrudan kanaldaki veri zenginliğini kimse vermez.

Stratejiniz bu üç soruya cevap vermeli: “Müşteriyi nerede kazanayım, nerede tanıyayım, nerede bağlayayım?” Edinim pazar yerinde olabilir; sadakat, içerik ve üyelik mekanikleri markanın kendi çatısı altında gelişir.

Sınır ötesi oyunu. Temu ve AliExpress’in hızına yetişmek isteyen yerel oyuncular için lojistik ortaklıkları, maliyet etkin iade operasyonları ve bölgesel fiyatlandırma modelleri yaşamsal.

Mesafe uzadıkça güven dilini güçlendiren unsurlar öne çıkar: teslimat süresi şeffaflığı, gümrük ve vergi hesaplayıcıları, ürüne yakın dilde içerik.

Türkiye açısından tablo ilham verici. Sepet büyüklüğünde kur farkı nedeniyle oluşan makas, yerel oyuncuların birim kârlılığı artıracak yaratıcı paketler kurgulamasını teşvik edebilir.

Mikro abonelikler, otomatik tekrar sipariş, tüketim ürünlerinde “akıllı doldurma” gibi modeller, frekans düşüşünü telafi eden çözümler yaratırlar.

Kredi kartına taksit kadar dijital cüzdan, hızlı onaylı BNPL ve kapıda temassız ödeme gibi seçenekler de dönüşümde çıtayı yükseltir.

Son söz! Direksiyonda olanlar iki şeye dikkat etmeli; bir, hız göstergesini veriyle okumak; iki, yakıtı verimle kullanmak. Amazon gibi devlerin yanında yerel yıldızlar da sahne alabilir; fark yaratan, kullanıcıya harcadığı dakikayı değerli hissettiren deneyimler kurulmalıdır.

Trendler rüzgârı arkanızda; önemli olan yelkenin doğru gerilmesi…