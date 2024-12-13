İYİ Parti’nin düzenlediği ve çok ilgi gören Emekliler Kurultayı’nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu şöyle dedi;

“En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL, asgari ücret ve açlık sınırının bile altındayken yalan üretmekten başka hiçbir tedbir alınmamıştır. Hâl böyleyken adeta dalga geçercesine 2024 yılı, ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilirken, milyonlarca emeklimize bir asgari ücret maaş dahi çok görülmüştür.”

Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Koncu ile Yeniçağ TV’deki Derin Siyaset programımda emeklilerin durumunu ve 2025 zam oranını konuştuk.

-Soru: Emekliler için 2024 çok mutlu geçti değil mi?

Koncu: Siz en düşük emekli maaşını, açlık sınırının altında vereceksiniz. Bir asgari ücret maaş vermeyi dahi çok göreceksiniz. Sonra 2024 yılını, emekliler yılı ilan edeceksiniz.

2024 yılının emekliler yılı olması, herhâlde bir şakaydı.

-Soru: Emekliler yılı bitiyor. 2025 yılında ne olacak?

Koncu: 2025, emeklinin yoğun bakım yılı olacak.

Öz emekliler yılı mı, hakiki emekliler yılı mı diyeceğiz?

2025 yılı emeklilerimiz açısından 2024 yılını aratacak.

-Soru: 2025 emekliler için çok mu kötü olacak?

Koncu: Bu gidişle öyle olacak. Yaşamakla ölmek arasında bir çizgide kalacak emeklilerimiz

2024’ün emekliler yılı ilan edilmesi, trajikomik bir yaklaşımdı. Emeklilerimizle dalga geçmek gibi bir ifadeydi.

İktidarın 22 yıldır, bir zam politikası yok.

AKP'nin zam politikası, Sayın Erdoğan'ın iki dudağıyla vicdanı arasına bırakılmış.

Herkes şunu diyor, ‘acaba Erdoğan müdahil olacak mı?’

Ya kardeşim, Erdoğan'ın müdahil olması ne demek ya?

TÜİK bir rakam açıklıyor. Bağımsız kuruluş ENAG bir rakam açıklıyor. Arada iki kat fark var.

Kasım ayı itibarıyla ev kiraları yüzde 65 artacak.

İktidarın zam politikası, ‘Saldım çayıra Mevla’m kayıra’ anlayışında.

Bu emekliler yılı ifadesine emeklilerimiz çok korkunç şekilde kızıyorlar.

İYİ Parti olarak en düşük emekli maaşı, asgari ücret olmalıdır diyoruz.

Asgari ücret ölüm hattıdır. İktidar emekliyi asgari ücretin altında ölüm hattında yaşatıyor ve suç işliyor aslında. Ölüm hattının altında bir rakamdır 12 bin 500 lira.

Bu ölüm hattının altında yaşayan milyonlarca emekli var.

-Soru: 2025’te ne kadar zam alacak emekliler?

Koncu: Memur emeklileri toplu sözleşme zamlı olarak Ocak 2025’te yüzde 6 zam alacaklar.

Temmuz ayında yüzde 10 zam aldılar

Bunu aşan enflasyon farkı şu anda yüzde 4,5 buna yüzde 6 eklenecek ve yüzde 10,5 olacak. Aralık enflasyonunu TÜİK yüzde 1,5 çıkartır ve yüzde 12 olacak.

Memur ve emekliler diyorlar ki refah payı verin.

-Soru: Refah payı ne kadar olur?

Koncu: Tüccara sormuşlar; 2 kere 2 kaç eder?

Tüccar demiş ki alırken mi satarken mi?

Şimdi Sayın Erdoğan'a da bir soralım. Yani alırken mi satarken mi?

Siz vatandaştan alırken 2025 için yüzde 43,90 zamlı alacaksınız.

Kardeşim verirken niye aynı oranda vermiyorsunuz?

Refah payı ile olsa olsa yüzde 16-17 zam verecekler emeklilere.

-Soru: Emeklilere verilmeyen paralar nereye gidiyor?

Koncu: Rant kesimine gidiyor Türkiye'de. Yandaşa gidiyor.

21 bin lira şu anda açlık sınırı, yoksulluk sınırı 66 bin lira.

Bir geliriniz yoksa yoksunuz, yoksulsunuz.