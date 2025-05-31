2025 ilk çeyrekte büyüme zayıf, üretim alarm veriyor

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında bir performans sergileyerek, yıllık bazda yalnızca %2 oranında büyüyebildi. Bu oran, hem piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı hem de önceki çeyreklerle kıyaslandığında yavaşlayan bir ekonomik ivmeye işaret etti. Çeyreklik bazda ise büyüme %1 olarak kaydedildi; bu oran da iç talebin gücünü koruduğu izlenimini vermekle birlikte, kompozisyona bakıldığında ciddi yapısal sinyaller içeriyor.

Tarım ve sanayi sektörleri daraldı

Büyüme verilerinin detayına inildiğinde, en çarpıcı gelişmeler tarım ve sanayi sektörlerinde yaşandı. Tarım sektörü yıllık bazda %2 oranında daralırken, sanayi üretimindeki gerileme %1,8 oldu. Bu daralmalar, üretim gücünün ve reel ekonominin temel taşlarının kırılgan bir zemine oturduğunu gösteriyor.

Özellikle tarım sektöründe yaşanan küçülme, iklimsel sorunların, maliyet artışlarının ve yapısal verimsizliklerin etkisini yansıtıyor. Gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon, bu sektördeki arz problemlerinin de altını çiziyor. Sanayi tarafında ise yüksek finansman maliyetleri, enerji fiyatları ve zayıf dış talep sanayi üretimini baskılamış durumda.

Hizmet sektörü sürükleyici rolde

Ekonomideki pozitif büyümenin en önemli dayanak noktası hizmetler sektörü oldu. Özellikle finans ve sigorta faaliyetleri ile bilgi-iletişim alanındaki güçlü performans, büyümeyi yukarı çeken ana kalemler arasında yer aldı. Bu durum, ekonominin giderek üretimden koparak hizmet odaklı bir yapıya kaydığına işaret ediyor.

Finansal hizmetlerin büyümeye katkısında, yüksek faiz ortamının etkisiyle bankacılık sektörünün genişleyen net faiz marjları dikkat çekiyor. Ancak bu katkının sürdürülebilirliği, iç talepteki canlılıkla ve finansman maliyetlerinin düzeyiyle doğrudan bağlantılı olacak.

Sanayinin GSYH’deki payı geriliyor

Sanayi üretiminde gözlenen daralma, GSYH içindeki sanayi payının da düşmesine neden oldu. 2025’in ilk çeyreğinde sanayinin toplam GSYH içindeki payı %19,2’ye kadar geriledi. Bu oran, Türkiye gibi orta gelir tuzağında sıkışmış ve üretim reformuna ihtiyaç duyan bir ekonomi için oldukça endişe verici. Sanayi payındaki düşüş, Türkiye’nin kalkınma perspektifine ve ihracat bazlı büyüme hedefine zarar veriyor.

Dış talep büyümeye katkı vermiyor

İhracatın büyümeye katkı sunamaması, son iki çeyrektir devam eden bir kırılganlık göstergesidir. 2024 son çeyreğiyle başlayan dış talep zayıflığı, küresel yavaşlama, jeopolitik riskler ve döviz kuru istikrarı gibi unsurların birleşimiyle 2025’te de etkisini sürdürüyor. İhracat kaynaklı gelir artışının olmayışı, döviz kazandırıcı işlemleri zayıflatıyor ve cari açığı büyütme riski taşıyor.

Net ihracatın büyümeye katkısı negatif olurken, ithalat kalemlerindeki artış da büyümenin aşağı çekilmesinde etkili oldu. Özellikle yatırım malları ve enerji ithalatındaki yüksek seviye, üretim dışı harcamaların ekonomiyi nasıl kırılganlaştırdığını ortaya koyuyor.

İç talep büyümeyi sırtlıyor

Büyümenin %2 seviyesinde dahi kalabilmesini sağlayan temel unsur, iç talep oldu. Hanehalkı tüketiminde yaşanan artış, kredi genişlemesi ve kamusal harcamalarla birlikte, tüketim ağırlıklı büyüme yapısı pekişti. Ancak bu modelin sürdürülebilir olmadığı, üretim ve ihracat desteğinden yoksun bir büyüme kompozisyonu olduğu aşikâr.

İç talep canlılığının devam etmesi, enflasyonla mücadeleyi de zora sokuyor. Tüketim harcamalarının yüksek seyretmesi, mal ve hizmet fiyatlarını yukarı çekerek dezenflasyon sürecini geciktiriyor. Bu nedenle Merkez Bankası’nın para politikası sıkılığına rağmen talep yönlü baskılar henüz dengelenebilmiş değil.

Sonuç: Düşük kaliteli büyüme riski

2025 yılının ilk çeyreği, Türkiye ekonomisinin yapısal zayıflıklarını ve sektörel dengesizliklerini açıkça gözler önüne seriyor. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörlerin daraldığı, hizmetlerin lokomotif rol üstlendiği, dış talebin katkı sunamadığı ve iç talep odaklı bir büyüme kompozisyonu oluştu.

Büyümenin bu şekilde düşük kaliteli ve dengesiz bir yapıya sahip olması, orta vadede istihdam yaratma kapasitesinin azalması, cari açık ve enflasyon gibi kronik sorunların devam etmesi anlamına geliyor. Eğer Türkiye üretim bazlı, ihracat odaklı ve kapsayıcı bir büyüme modeline geçiş yapamazsa, %2 gibi düşük büyüme oranları bile kısa süre sonra ulaşılamaz hale gelebilir.