2025 Kadınlar Uluslar Ligi'nde İngiltere ile İspanya aynı gruba düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2025 Kadınlar Uluslar Ligi'nde İngiltere ile İspanya aynı gruba düştü

2025 Kadınlar Uluslar Ligi'nde, İngiltere dünya şampiyonu İspanya ile aynı grupta mücadele edecek. Karşılaşmalar Şubat-Haziran 2025 döneminde, Euro 2025 öncesinde gerçekleşecek.

2025 Kadınlar Uluslar Ligi'nde İngiltere, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde yenildiği dünya şampiyonu İspanya ile aynı grupta yer aldı. Sarina Wiegman’ın öğrencileri, o karşılaşmada 1-0’lık skorla İspanya’ya kaybetmişti. League A Grup A3’te İspanya ve İngiltere'ye Belçika ve Portekiz de eşlik ediyor. İskoçya ise Euro 2022 finalisti Almanya, Hollanda ve Avusturya ile A1 Grubu'nda mücadele edecek.

Diğer yandan, A Ligi'nde Galler, İtalya, Danimarka ve İsveç ile A4 Grubu'nda yer alırken, Kuzey İrlanda B Ligi B1 Grubu'nda Polonya, Bosna Hersek ve Romanya ile karşılaşacak. Grup maçları Şubat ve Haziran ayları arasında oynanacak. Ayrıca, Uluslar Ligi sonuçları, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için Avrupa elemelerini de doğrudan etkileyecek. Üç ligden oluşan turnuva formatı, erkekler organizasyonuna benzer şekilde, yükselme ve düşme sistemini kapsıyor.

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