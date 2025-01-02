2025 KKTC’nin tanınma yılı…

2024 yılı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41’inci, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adada konuşlandırılmasının 60’ıncı ve Annan Planı referandumunun 20’nci yıl dönümü gibi Kıbrıs tarihinde önemli dönüm noktaları teşkil eden birçok yıl dönümüne tanıklık etti.2024 yılında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişim başlatmak için çaba sarf eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta resmi müzakereler için taraflar arasında ortak zemin arayışında bulunması için Maria Angela Holguin’i kişisel temsilci olarak atadı. Bu girişim, 2017’de Crans Montana’da görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. 6 aylık görev süresi sonunda Holguin, ortak zemin bulunmadığını Genel Sekreter’e rapor etti. Kıbrıs Türk tarafı, 2021’den bu yana önerdiği “iki devletli” çözüm modelini müzakere etmeye hazır olduğunu defalarca yineledi. Rum tarafı ise, federal çözüm temelinde ısrarını sürdürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesinin ertesinde ortaya konan egemen eşitliğimize dayalı iki devletin işbirliğine dayalı çözüm siyasetimiz emperyalist batı destekli Rum-Yunan ikilisinin tüm engelleme çabalarına rağmen 2024 yılında zemin kazanmayı sürdürdü. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, daha önceki 2 Genel Kurul’da yaptığı gibi, 3.kez KKTC’nin tanınması çağrısı yaptı. Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl kutlamaları için geldiği KKTC’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada tanınma çağrısını yineledi. TBMM’de temsil edilen tüm partilerin imzaladığı Kıbrıs fezlekesinde KKTC’nin tanınması çağrısı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı, Bakanları, diplomatları da her fırsatta KKTC’nin egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statüsünün teyit edilmesinin en gerçekçi yol olduğunu, federasyon çözüm modelinin ise tamamen terkedildiğini duyurdular..

Cumhurbaşkanı Tatar, 2024’de, önce Azerbaycan’ın Suşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne daha sonra da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılarak ,Türk devletleri ile ilişkilerimizin gelişmesine katkı koydu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu kapsamında, Azerbaycan’ın KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na asil üye olmasını desteklediğini açıkladı. Yıl içerisinde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerde önemli bir adım atıldı. Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan- KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.Yıl boyunca TDT’na üye devletlerin bir araya geldiği çeşitli toplantı ve etkinliklerde KKTC heyetleriyle temsil edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Gambiya’nın Başkenti Banjul’da Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara dikkat çekti, KKTC’nin tanınması için katılımcı devletlere çağrı yaptı, ikili temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, New York’ta gerçekleştirilen 79. BM Genel Kurul toplantıları marjında düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon toplantısına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Yarım asırdan fazla aralıklarla sürdürülen müzakerelerde görüşülen federasyon Rum tarafının maksimalist talepleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Rumlar, Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şeyi paylaşmak istememektedir. Ne var ki yukarıda aktardığım olumlu gelişmelere rağmen hâlâ daha fiilen KKTC’nin tanınması için düğmeye basılmış değildir. Türkiye eski Türkiye değildir; ekonomik sorunlarla boğuşsa da dünyada önemli bir güçtür. İslam ülkeleri ve Türk Devletleri yanında özellikle Afrika kıtasında dost ülkeler mevcuttur. Türk Hava Yolları birçok Afrika ülkesinin dışa açılmasında önemli rol oynamaktadır. Erdoğan’ın birçok Afrika lideri ile yakın dostlukları ve iş birlikleri vardır. Dolayısıyla Türkiye niyet etse KKTC birçok ülke tarafından tanınacaktır. Kardeş Pakistan hazırdır, İran hazırdır, Venezuela, Abazya, Mali, Bangladeş ve daha nice ülke talep edilmesi halinde KKTC’yi tanıyacaktır. KIsaca, KKTC’yi tanımaya hazır ülkeler vardır. Uluslararası konjonktür buna müsaittir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum; “yaptığınız tanınma çağrılarınızın ve diğer girişimlerinizin arkasını getirin, bir an önce KKTC’nin tanınmasını, özellikle KKTC’de bu yıl Ekim ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde sağlayın”.