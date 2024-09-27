2025 Kültür Yolu Festivali Kayseri’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında Kayseri'de de gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl 20 şehirde düzenlenecek olan festivalin yeni duraklarından birinin Kayseri olacağını açıkladı.

Bu kapsamda AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "2025 Kayseri Kültür Yolu hayırlı olsun" diyerek Kayseri'nin kültürel zenginliklerini koruma ve turizmdeki potansiyelini artırma adına önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kültür Yolu Festivali, 8-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek ve şehrin kültürel ve turistik değerlerini öne çıkaracak etkinliklerle dolu bir hafta sunacak.