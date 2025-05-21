2025 kurban bağışları başladı! Gelirler şehit yakınlarına: Hisse fiyatı belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 1995 yılından bu yana sürdürdüğü vekâleten kurban temin ve kesim hizmetini bu yıl da sürdürüyor. Kurban kesim işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

2025 yılı kurban bağışı kampanyasına 6 Mayıs itibarıyla başlayan Mehmetçik Vakfı, bir hisse bedelini 14 bin 500 TL, 380 Amerikan doları ve 335 euro olarak belirledi. Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde modern tesislerde, hijyenik şartlarda, her kesimhanede görevli vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin gözetiminde, dini vecibelere uygun şekilde yapılacak.

Vekâleten kesilen kurbanlıkların etlerinden hazırlanan konserve kavurmalar, şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile talep eden bağışçılara ulaştırılacak. Kesim işlemleri görüntülü olarak kayıt altına alınacak ve bağışçılar SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilecek.

Ayrıca bağışçılara, teşekkür mektubu, noter onaylı kesim tutanağı ve isteyenlere kurban kesimi görüntüleri de ulaştırılacak. Vekâleten kurban bağışı kapsamında elde edilen gelir, yardım planı doğrultusunda şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine destek amacıyla kullanılacak.

Bağışlar, vakfın anlaşmalı olduğu bankaların şubelerinden, internet bankacılığı aracılığıyla, siteden kredi kartı ile ya da Vakfın Ankara Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki temsilcilikleri ve şirketlerinden makbuz karşılığı nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor.

Yurt dışından bağış yapmak isteyenler ise yine Vakfın internet sitesi üzerinden kredi kartı ile on-line olarak ya da anlaşmalı banka şubeleri aracılığıyla bağışta bulunabiliyor. Bu yıl ayrıca, bağışçılar anlaşmalı bankaların kredi kartları ile on-line bağışlarını vade farksız taksitli olarak da gerçekleştirebilecek.

Kesim işlemleri için Mehmetçik Vakfı'na vekâlet veren bağışçılar, belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle kurban bağışında bulunarak Vakfı vekil tayin etmiş sayılacak. Vekâleten kurban bağışı hizmeti, temin edilecek kurbanlık sayısı ile sınırlı olduğundan, vatandaşların bağışlarını son günlere bırakmamaları önemle vurgulandı. Bağış kabulüne ilişkin son tarihler de açıklandı.

Yurt içinden bankalar aracılığıyla bağışlar 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar kabul edilecek. Yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 3 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00 olarak belirlendi. Vakfın on-line bağış sistemi üzerinden ise 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 18.00'e kadar bağış yapılabilecek.