2025 ‘Küresel Siber Saldırı’ yılı olacak

Geçen haftaya kadar Anadolu Sigorta ve PTT HGS sistemine siber saldırılar üst üste geldi. Mobil uygulama bildirimleri üzerinden küfürlü içerikler ve peşin sıra bir sanal cüzdana 25 bin dolarlık Bitcoin gönderilmesi, yoksa kullanıcıların tüm verilerinin ifşa edileceği tehdidi yapıldı.

Aslında bakıldığında 2025 yılına gireceğimiz bu dönemde, küresel siber güvenlik açısından ciddi zorluklar yaşanacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Bu tür saldırılar bölgesel istikrarsızlık, diplomatik ilişkilerin yeniden düzenlenmesine ve dünya güç dinamiklerinde değişimlere yol açacaktır.

Çünkü bütün devletlerin uluslararası avantaj elde etmek için düşmanlarının kritik sektörlerlerine saldırmak üzere siber programlarını kullanması uzun zamandır devam etmektedir. Sonuç olarak, küresel siber alanda yapılan bu saldırılar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının risk yönetimi stratejilerine farklı bir öncelik vermeye hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyor.

Önümüzdeki süreçte siber tehditlerin, ekonomik risk kadar ciddiye alınması gerekiyor. Zira artık dünya yeni bir siber tehditle karşı karşıya.

Özellikle Trump’ın Ortadoğu’da yeniden şekillenecek İran yaptırımları karşısında, İran’ın çok büyük mali kriz ile karşı karşıya kalacağı öngörülebilir.

İran, uygulanması beklenen ekonomik yaptırımlara karşı misilleme yapmak için siber etkinliklerini kullanacaktır. İran, aslında ABD'deki kritik sektörlere karşı agresif ağ saldırılarını uzun zamandır gerçekleştirmektedir.

ABD’nin “Made in China 2025” programının yaklaşan son tarihiyle birlikte, Çin’in desteklediği casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetlerinin teknoloji ve üretim sektörlerine karşı çok sert gümrük vergileri uygulamayı planlıyor.

ABD-Çin gerginliğinin artması, Çin’in ABD'nin kritik sektörlerine sabotaj yapmaya çalışarak muhtemelen daha yıkıcı bir duruş sergileyecek. Bu saldırılar muhtemelen, ABD ile gelecekteki düşmanlıklara hazırlanmak ve gelecekteki herhangi bir kriz sırasında ABD ile Doğu Asya arasındaki iletişim altyapısını bozmak için batı ağları içinde siber istismar ve saldırı yeteneklerini önceden konumlandırma amacında olacaktır.

Yine ABD, Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olması, Çin'in siber faaliyetlerinin daha da artacağı beklentisini fazlasıyla güçlendiriyor.

Trump’ın Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaları sona erdirme isteği halen diri. Özellikle 20 Ocak 2025'te yapılacak Trump’ınbaşkanlık yemin töreni sırasında, Rusya hacktivistlerinin (DDoS) saldırıları yaparak, ABD hükümet varlıklarına yönelik saldırılarda zirve yapması fazlasıyla olası gözüküyor.