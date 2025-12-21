Ön elemeyi geçen 130 aday, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucunda ilk 20'ye kalan Miss Turkey finalistleri, jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

Büyük heyecan dolu gecede Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri, Miss World ve Miss Supranational temsilcilerini belirledi.

Gecenin sonunda 20 numarayla sahneye çıkan 22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Türkiye'nin güzellik kraliçesi ilan edildi. Miss World'de ülkemizi temsil edecek Saraydemir'e tacını, eski Türkiye güzellerinden Demet Şener taktı.

Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil edecek ikinci güzel ise 1 numaralı İlayda Güvenç oldu.

'BU BAŞARI SİZİN İNANCINIZIN YANSIMASI'

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, sosyal medya hesabından ailesine teşekkür etmeyi unutmadı.

Saraydemir, ''Her adımımda yanımda olan ailem. Bu başarı sizin inancınızın yansıması. Miss Turkey 1'liği.'' diyerek annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Sosyal medyada Arzum Onan'ın gençliğine benzetilen Saraydemir, özgüveni ve duruşuyla dikkat çekti.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Sıla Saraydemir, 2025 Miss Turkey birincisi olarak seçilen genç güzellik kraliçesidir. 19 Aralık 2025'te düzenlenen yarışmada 20 numaralı finalist olarak taç giydi ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

22 yaşında (2003 doğumlu), 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisidir.

Eğitim hayatını sürdürürken yarışmaya katılan genç isim, özgüveni, sahne duruşu ve doğal güzelliğiyle jüri üyelerinden tam not aldı.

Sosyal medyada sıkça eski Türkiye güzellerinden Arzum Onan'ın gençliğine veya Azra Akın'a benzetilen Saraydemir, yarışma sonrası ailesine duygusal bir teşekkür paylaşımı yaparak dikkat çekti.

Memleketi hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda İstanbul’da yaşadığı belirtiliyor.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Sıla Saraydemir, kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.