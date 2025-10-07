2025 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanları belli oldu. Ödülü kuantum mekaniği alanındaki çalışmaları ile ABD’li 3 bilim insanı kazandı.

2025 yılı için Nobel Fizik Ödülü John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis'e verildi.

ABD’li üç bilim insanı, kuantum mekaniği alanındaki çalışmalarıyla ödülü kazandı.

YALNIZCA BEŞ KADIN KAZANDI

1901–2024 yılları arasında fizik dalında 118 Nobel Ödülü verildi. Toplam 227 fizik ödülü sahibinden yalnızca beşi kadın. Bunlardan biri de 1903’te ödül alan Marie Curie idi.

Geçen yılın fizik ödülü, 1980’lerde yaptıkları buluşlarla yapay zekaya öncülük eden fizikçi John Hopfield ile bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton’a verilmişti.

