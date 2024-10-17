2025 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS-ALES-DGS-YKS-MSÜ-YDS hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 yılında yapacağı sınavlar tarihlerini merak eden adaylar internette araştırmaya başladı.

Özellikle milyonlarca adayın ter dökeceği sınavların başvuru ve sınav tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM her yıl olduğu gibi, devlet kurumlarına, üniversitelere ve çeşitli sektörlere giriş için düzenlenen onlarca sınavı gerçekleştirecek. ALES, MSÜ, YDS, DGS, YKS, KPSS 2025 gibi önemli sınavların tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 sınav takvimi ile netleşecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, YKS, TUS, DGS, YDS başvuru ve sonuç tarihi, sınava hazırlanan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

İşte, ÖSYM 2025 yılı sınav takvimine ilişkin merak edilenler..

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025'de ÖSYM tarafından yapılacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi’ 6 Kasım 2023 günü açıklanmıştı.

SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav takviminin bu sene de yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor. tarihleri Kasım ayında açıklanması bekleniyor.