'2025 SAG Ödülleri' sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri için geri sayım devam ederken, SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi geceden 4 ödülle ayrılırken, film kategorisinin öne çıkan yapımı "Conclave" (Konsey) oldu.

SAG ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

FİLM KATEGORİSİ

EN İYİ FİLM/KADRO

Conclave (Konsey)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, "A Real Pain'

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana, "Emilia Perez'

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore, "The Substance'

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothee Chalamet, "A Complete Unknown'

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ DİZİ (DRAM)

'Shogun'

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

'Only Murders in the Building'

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Jessica Gunning, "Baby Reindeer'

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Colin Farrell, "The Penguin'

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart, "Hacks2

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Hiroyuki Sanada, "Shogun2

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Anna Sawai, "Shogun'

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Martin Short, "Only Murders in the Building'

