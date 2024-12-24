2025 Şampiyonlar Kupası'nın takvimi açıkladı

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), 2025 Şampiyonlar Kupası'nın takvimini açıkladı. 19 Şubat ile 9 Mart 2025 tarihleri arasında Pakistan'da ve Dubai'de yapılacak olan bu prestijli turnuva, kriketseverler için heyecan verici bir etkinlik olacak. Turnuva, sekiz takımın katılımıyla, tarihi bir anlam taşırken, özellikle Hindistan ve Pakistan arasındaki maçlarla dikkat çekecek.

GRUPLAR VE EŞLEŞMELER

Turnuva, iki grup halinde düzenlenecek. Grubunda Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda ve Bangladeş yer alırken; İngiltere, Avustralya, Güney Afrika ve Afganistan Grubunda mücadele edecek. İlk günlerde büyük heyecan yaşanacak. Turnuvanın açılış maçı 19 Şubat'ta Karachi'de Pakistan ile Yeni Zelanda arasında oynanacak. Hindistan ise ertesi gün 20 Şubat'ta Dubai’de Bangladeş ile karşı karşıya gelecek.

Bu turnuva, Pakistan'ın 1996'dan sonra ev sahipliği yaptığı ilk global kriket etkinliği olacak. Ancak, Hindistan'ın politik nedenlerden dolayı Pakistan’a gitmeyi reddetmesi sonucu, Hindistan'ın oynayacağı tüm maçlar ve 4 Mart'taki ilk yarı final Dubai’de yapılacak. Bu durum, Hindistan'ın karşılaşmalarının ve olası finalinin de Dubai’de oynanmasına yol açacak.

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PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ MÜCADELE

Turnuvanın en çok beklenen maçı ise hiç şüphesiz Pakistan ile Hindistan arasındaki karşılaşma olacak. 23 Şubat'ta Dubai’de oynanacak bu mücadele, kriketin en büyük rekabetlerinden birini bir kez daha gözler önüne serecek. Hindistan ile Pakistan arasında 2013'ten beri kriket dışında bir karşılaşma oynanmadığı ve Hindistan'ın son kez 2008'de Pakistan’da oynadığı göz önüne alındığında, bu maç tarihi bir anlam taşıyor.

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TURNUVANIN ÖNEMLİ MAÇLARI VE TESİSLER

Turnuva, her iki grup için önemli maçlarla başlayacak. 22 Şubat'ta İngiltere, Avustralya karşısında Lahore’de oynayacak ve 26 Şubat’ta aynı şehirde Afganistan ile İngiltere karşılaşacak. 1 Mart'ta ise Güney Afrika ve İngiltere arasında Karachi’de bir diğer önemli maç oynanacak.

Pakistan’ın ev sahipliği yapacağı bu turnuva, ülkenin tarihi açısından büyük önem taşıyor. 1996'dan sonra ilk kez bir global turnuvaya ev sahipliği yapan Pakistan, aynı zamanda 2028’de Kadınlar T20 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak. O tarihte de nötr sahalar kullanılacak. Bu gelişme, Pakistan'ın uluslararası kriket organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini arttırıyor.

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FİNAL MAÇININ YERİ VE YARI FİNAL DETAYLARI

Turnuvanın finali, 9 Mart’ta Lahore’de oynanması planlanmıştı. Ancak, Hindistan’ın finale kalması durumunda final Dubai’de oynanacak. Yarı finallerin her ikisi için de yedek günler belirlendi. 4 Mart’ta Dubai’de yapılacak ilk yarı finalde, takımlar kıyasıya mücadele verecek. İkinci yarı final ise 5 Mart’ta Lahore’de gerçekleştirilecek. Bu maçlar, turnuvanın kaderini belirleyecek.

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PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ POLİTİK GERİLİM

Pakistan ve Hindistan arasındaki politik gerilim, her iki ülkenin spor ilişkilerini de etkilemiş durumda. Hindistan, 2008’den sonra Pakistan’da hiçbir karşılaşma oynamamış ve 2025 Şampiyonlar Kupası için de Pakistan’a seyahat etmeme kararı almıştı. Bu sebepten dolayı, Hindistan’ın grup maçları, yarı finalleri ve olası finali Dubai’de yapılacak.

Bu durum, ICC’nin kriket organizasyonlarını daha tarafsız bir şekilde düzenleme çabalarının bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Nötr sahaların seçilmesi, her iki ülkenin de bu gibi büyük turnuvalarda rekabet etmelerine olanak tanıyacak. Hindistan ve Pakistan arasındaki bu gerilim, her zaman büyük bir kriket heyecanına dönüşüyor ve 2025 Şampiyonlar Kupası'nda da bu devam edecek.

ICC Şampiyonlar Kupası 2025, tarihî öneme sahip maçlara ve heyecanlı bir turnuvaya sahne olacak. Pakistan'ın ev sahipliğinde, Dubai'deki nötr sahalar ve gruplar arasındaki çekişme, bu turnuvayı unutulmaz kılacak. 23 Şubat'taki Pakistan-Hindistan karşılaşması, tüm kriket dünyasının merakla beklediği anlardan biri olacak. Turnuvanın sonunda, hangi takımın taç giyip şampiyon olacağı ise büyük bir merak konusu olacak.

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