2025 trafik cezaları belli oldu. Bu hatayı yapan araç sahipleri yandı

2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, trafik cezası, vergi ve harç tutarlarına da yansıtılacak. Bu artışla beraber, sürücülerin trafik kurallarına uyması daha da önem kazanıyor.

2025 YILI TRAFİK CEZALARI

Yeni düzenlemeyle beraber 2025 yılında uygulanacak trafik cezası tutarları şu şekilde olacak:

Kırmızı ışık ihlali: 2.167 TL

Hatalı park: 994 TL

Hız sınırını %10 ila %30 arasında aşma: 2.167 TL

Hız sınırını %50 ve üzerinde aşma: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (ilk kez yakalananlar için): 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.173 TL

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI

Trafik kurallarına uymak sadece cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, trafikte güvenliği sağlamak adına da büyük önem taşıyor. Özellikle hız sınırları, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi kritik konularda kurallara uyulması, hem bireysel hem toplumsal güvenliğe katkı sağlıyor.