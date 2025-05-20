2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Bursa'da yapılacak organizasyona 59 otomobil ve 118 sporcu katılacak.
Organizasyon, 23 Mayıs Cuma Günü saat 20.30'da Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek start seremonisiyle başlayacak.
9 ETAPTAN OLUŞACAK
49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Orhaneli-Keles bölgesindeki zorlu asfalt etaplarda mücadele edecek. 9 özel etaptan oluşan 493 kilometre uzunluğundaki sezonun son asfalt rallisi, 25 Mayıs Pazar günü saat 16.15'ten itibaren Aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.