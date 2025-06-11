2025 yılı biçerdöver ücretleri belli oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2025 yılı biçer-döver fiyatlarını belirlemek üzere Selendi Ziraat Odası Başkanlığı yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantıda fiyat belli oldu. Yapılan açıklamada dekar başına biçer döver fiyatının mazot ücretleri baz alınarak 260-270 TL arasında belirlendiği balyalar için de ayrıca ücret belirlendiği kaydedildi.

Selendi Ziraat Odası toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız'ın başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı buğday arpa ürünlerinin biçim fiyatının tavsiye niteliğinde belirlendiği vurgulandı. Yapılan açıklamada dekar başına 5,5 litre mazot fiyatı baz alınarak dekar başına 260-270 TL olarak biçer döver fiyatının belirlendiği belirtildi. Açıklanan ücrete ek olarak 25 kilogramlık balyalar için 23 TL ödenmesinin uygun görüldüğü ve yeşil paketleme ücretinin de 23-25 kilogramının 20 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Oda Başkanı Servet Akyıldız toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Belirlenen fiyatlar tavsiye fiyatıdır. İlerleyen zamanlarda mazot fiyatlarına gelecek zamlara yada indirimlere göre fiyat güncellemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir yıl diliyoruz." dedi.