2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yıl içerisinde resmi tatil günlerinin öncesi ve sonrası 14 gün izin alınarak toplam 46 gün tatil yapılabilir.
2025 YILI RESMİ TATİLLERİ HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
Önümüzdeki yılda resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.
2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ
Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri.
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba