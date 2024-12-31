2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu

2025'e girmeye saatler kala 2025 yılındaki resmi tatil günleri de merak ediliyor. Yıl boyunca yaşanacak resmi tatil günlerinin öncesi ve sonrasına ilave izin alarak tatillerini uzatmak isteyenler şimdiden plan yapıyor.

2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yıl içerisinde resmi tatil günlerinin öncesi ve sonrası 14 gün izin alınarak toplam 46 gün tatil yapılabilir.

2025 YILI RESMİ TATİLLERİ HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

Önümüzdeki yılda resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.

2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri.

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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