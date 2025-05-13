2025 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
2025 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu

2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

nn.webpBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" denildi.

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