2025 yılında dekorasyonda yumuşak ve sıcak renkler öne çıkıyor... İşte uzmanlardan trend öngörüleri...

Tasarım uzmanları, bu renk paletinin sakinleştirici ve rahatlatıcı bir atmosfer yarattığını vurguladı.

Özellikle pandemi sonrası dönemde, evlerin daha huzurlu ve kişisel alanlara dönüşmesiyle, sıcak tonlar yaşam alanlarının vazgeçilmez unsurları haline geldi.

SICAK VE YUMUŞAK RENKLERİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Renk psikolojisi üzerine çalışmalar yapan Tasarım Psikoloğu Dr. Aslıhan Yılmaz, sıcak ve yumuşak tonların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıklıyor: “Bej, toprak tonları, şeftali ve terrakota gibi renkler, bireylerde huzur ve dinginlik hissi uyandırır. Bu renkler, özellikle stres seviyesini düşürerek yaşam alanlarını daha rahatlatıcı bir hale getirir.”

2023'te yapılan bir araştırma, sıcak renklerle dekore edilen mekanlarda insanların daha mutlu ve huzurlu hissettiğini ortaya koyuyor. Özellikle açık tonların, ışığı daha iyi yansıtarak mekanları daha ferah gösterdiği ve sakinleştirici bir etkisi olduğu belirtiliyor.

DEKORASYON TRENDLERİNDE MİNİMALİZMLE UYUM

İç Mimar Melis Ertürk, sıcak renklerin minimalist tasarımlarla mükemmel bir uyum yakaladığını belirtiyor:

“2025 yılında doğal dokularla harmanlanmış bir sadelik ön planda. Bu renkler, ahşap mobilyalar, organik kumaşlar ve el yapımı objelerle birleşerek hem modern hem de samimi bir atmosfer oluşturuyor.”

Sıcak tonların hakim olduğu tasarımlar, sürdürülebilir yaşam tarzına da uygun. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımında bu tonlar, doğa ile bir uyum hissi oluşturuyor.

POPÜLER RENK PALETLERİ: 2025 İÇİN ÖNERİLER

Renk uzmanı ve tasarımcı Prof. Dr. Selin Arslan’a göre, 2025 yılının favori renkleri arasında şu tonlar öne çıkıyor:

- Terrakota ve Kiremit Tonları: Doğadan ilham alan bu renkler, enerjik ama dengeli bir atmosfer sunuyor.

- Şeftali ve Kayısı Tonları: Yumuşak geçişleriyle hem modern hem de nostaljik bir hava yaratıyor.

- Sıcak Griler ve Bej Tonları: Minimalist dekorasyonlarda zarif bir denge oluşturuyor.

Pantone Renk Enstitüsü’nün 2025 yılı için seçtiği renklerin de bu tonlara yakın bir çizgide olması bekleniyor.

AYDINLATMANIN RENKLERLE UYUMU

Aydınlatma uzmanı Engin Kaya, sıcak renklerle doğru aydınlatmanın önemine dikkat çekiyor:

“Sıcak renk tonlarını kullanırken, sarı ışıkla aydınlatma tercih edilmeli. Bu, hem renklerin doğallığını artırır hem de mekana samimi bir hava katar.”

SOSYAL MEDYADA YÜKSELEN TRENDLER

2025 yılına girerken, sosyal medyada da bu renk tonlarına yönelik artan bir ilgi söz konusu. Özellikle Instagram ve Pinterest gibi platformlarda, "soft decor" ve "warm minimalism" etiketleri altında paylaşılan içerikler büyük beğeni topluyor. Tasarım danışmanı Ece Çetinkaya, sosyal medyanın bu trendlerin yayılmasında kritik bir rol oynadığını belirtiyor:

"İnsanlar artık kişisel alanlarında hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada istiyor. Yumuşak ve sıcak tonlar, bu ihtiyacı karşılıyor."

DOĞALLIK VE HUZUR ARAYIŞI

2025’in dekorasyon trendleri, doğallığı ve huzuru merkeze alıyor. Yumuşak ve sıcak renklerin evlere kattığı enerji, modern yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Uzmanlar, bu trendin uzun yıllar etkisini sürdüreceğini ve yeni tasarım anlayışlarının temelini oluşturacağını öngörüyor.