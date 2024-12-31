2025 yılının ilk gününde yurtta yağış olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 2025 yılının ilk günü yurtta yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son günü ve 2025’in ilk gününün hava tahmin raporunu açıkladı. Yayımlanan rapora göre, 2024’ün son saatlerinde Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinde yağmur, Karaman ve Niğde çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 2025 yılının ilk günü ise yurtta yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihlerinde bazı illerin hava durumu şöyle:

Ankara, parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.

İzmir, az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece

Konya, parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.

Antalya, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.

Adana, parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır, az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.

Erzurum, az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.

Trabzon, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.