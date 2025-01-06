2025 yılının Türkiye'sinde UTANÇ FOTOĞRAFI

Emekli ve asgari ücretlilerin aldıkları 3 kuruş maaşla nasıl geçindikleri merak konusu olmaya devam ediyor. Sessizliğini bozan bir vatandaş "Biz taze değil bayat ekmek yiyoruz. Sağlam yumurta yerine çatlak olanı alıyoruz. Beyaz peynir niyetine de çökelek tüketiyoruz" dedi.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira 67 kuruşa çıkartılması işverenleri sevindirirken, çalışanları da üzdü. Emeklilere ise asgari ücretlilerden daha kötü durumda. Seyyanen zam beklentileri yine başka bahara kaldı. Sadece yüzde 15.75 oranında enflasyon farkı alan emekliler de maaşlarına isyan ediyor.

Çok değil bir kaç sene önce asgari ücretle çalışanlardan daha yüksek emekli maaşı aldıklarını belirten emekliler, "Şimdi onlar bizi geçti hatta fark attı. Biz sürünüyoruz. Ama bu etme bulma dünyası. Emeklilerin yüzde 70'i AKP'ye oyunu veriyor. Hükümette kalemiz diyerek emeklilere zam yapmıyor" yorumunu yaptı.

Emekliler ile asgari ücretlilerin 1 ayı nasıl geçirdikleri ise araştırma konusu olacak türden. Biri emekli diğeri asgari ücretli 'nasıl geçiniyorsunuz' sorusuna şok edici yanıtlar verdi.

"Önceden şehirler arası otobüs fiyatları bu kadar yüksek değildi" diyen dar gelirliler "Şimdi otobüs parası cep yakıyor. Önceden memlekete gidip çuvallar dolusu bakliyat, patates, soğan getiriyorduk. Şimdi bu mazide kaldı. Şu an taze yerine bayat ekmek yiyoruz. Sağlam yerine kırık yumurta alıyoruz. Beyaz peynirin de tenekenin altında bulanan kırıklarını satın alıyoruz. Bulamayınca da çökelek tüketiyoruz. Bu size şaka gelebilir ama gerçek bu" dediler.

Emekli ve asgari ücretle çalışan 2 kişinin dediklerini doğrulayan haber Kocaeli'nden geldi. Önceden hayvan sahiplerine ineklerine yedirmesi için fırıncıların verdiği bayat ekmeklerin satıldığı belgelendi.

Kocaeli’de, 4 Ocak Cumartesi günü fırınlarda satılan ekmeğin boyutu 200 gramdan 240 grama yükselirken fiyatı da 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Fırında satılan ekmeğe gelen bu zamla birlikte Kocaeli Halk Ekmek Büfelerinde satılan ekmekte de tarife değişti.

200 gram ekmek 240 grama yükseltilirken fiyatı ise 7 lira 50 kuruştan 11 TL’ye yükseltildi. Hem fırında hem de Kocaeli Halk Ekmek Büfeleri’nde satılan ekmeğe gelen zam bayat ya da dünden kalan ekmeğe de yansıdı. Bayat ekmeğin gramajı da 200 gramdan, 240 grama, fiyatı da 6 TL’den 8 TL’ye yükseldi.

Vatandaşın bayat ekmeğe yaptıkları yorumlar ise oldukça düşündürücü. İşte bu yorumlardan 3 tanesi:

Taze ekmek alamadığını söyleyen bir başka emekli ise "Alsam bütçem şaşacak. Bayat ekmek tercihim oluyor. Çocuk taze alalım dediğinde daha sağlıklı olduğunu söylüyorum. 'Param yok' diyemiyorum. Önceden çöpe atılan çatlak yumurtaları ailemin yemesi için evime götürüyorum. Kırık peynir bulamazsam da en ucuz olan taze çökelek alıyorum. Çünkü kurusunun fiyatı 500 TL" dedi.