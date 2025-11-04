Bridgerton ile Wicked’in yükselen yıldızı Jonathan Bailey, 2025’in “Yaşayan En Seksi Erkeği” unvanını kaptı.
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı
Jonathan Bailey, 2025’te People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilerek hayranlarını coşturdu. Bridgerton ve Wicked yıldızı, eşcinsel olduğunu açıklayarak da manşetlere oturmuştu.
People dergisi, Bridgerton’ın gözdesi ve yakında vizyona girecek Wicked’teki Prens Fiyero rolüyle parlayan 37 yaşındaki Jonathan Bailey’yi bu yılki tahta layık buldu.
Dergiye göre Bailey, sadece görünüşüyle değil; cazibesi, zekâsı ve karizmasıyla da ödülü fazlasıyla hak ediyor.
37 yaşındaki aktör, People’a şöyle dedi: “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor.”
Bailey’nin hayranları, sosyal medyada haberi büyük bir heyecanla kutladı.
EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Bu seçim, Bailey’nin kariyerinde zirve olurken LGBTQ+ camiası için de tarihi bir gurur kaynağına dönüştü.
Bridgerton ve yaklaşan Wicked rolleriyle öne çıkan Bailey, unvana ulaşan ilk açık eşcinsel erkek olarak tarihe geçti.
JONATHAN BAİLEY KİMDİR?
Jonathan Stuart Bailey (d. 25 Nisan 1988, Wallingford, Oxfordshire, İngiltere); Bridgerton’daki Anthony Bridgerton rolüyle küresel üne kavuşan, Wicked’in Prens Fiyero’su olarak 2025’te People tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilen İngiliz aktör, şarkıcı ve dansçıdır.
YAŞAMI VE EĞİTİMİ
Küçük yaşta bale eğitimi aldı, Royal Academy of Dance’te burs kazandı.
11 yaşında Royal Shakespeare Company’de sahneye çıktı.
Open University’de tiyatro ve oyunculuk okudu.
TİYATRO
West End ile Broadway’de parladı.
2018: Company müzikali – Olivier Ödülü (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
2019: Aynı rolle Grammy Ödülü (En İyi Müzikal Tiyatro Albümü)
2022: Cock oyunu – Laurence Olivier Ödülü adaylığı
Televizyon
YIL | DİZİ | ROL | KANAL
2014-2016 | W1A | Jack Patterson | BBC
2017 | Chewing Gum | Ash | Channel 4
2020-2022 | Bridgerton | Viscount Anthony Bridgerton | Netflix
2023 | Fellow Travelers | Tim Laughlin | Showtime/Paramount+Sinema
YIL | FİLM | ROL
2024 | Wicked: Part One | Prens Fiyero
2025 | Wicked: Part Two | Prens Fiyero
ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI
2025: People – Yaşayan En Seksi Erkek (İlk açık eşcinsel kazanan)
2021: Screen Actors Guild Ödülü (Bridgerton – En İyi Kadro)
2019: Grammy, Olivier, Critics’ Circle Tiyatro Ödülü
Variety, GQ, Esquire “Yılın Erkeği” listelerinde
2022: Attitude röportajında eşcinsel olduğunu açıkladı.
LGBTQ+ hakları savunucusu; Stonewall, It Gets Better, Just Like Us’a destek veriyor.
2025 People röportajı: “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor.”
İLGİNÇ BİLGİLER
Bale geçmişiyle Wicked danslarını kendisi yaptı.
Bridgerton 2. sezonda Regé-Jean Page’in ayrılığı sonrası başrol oldu.
Fellow Travelers performansı Emmy ve Golden Globe adaylığı getirdi.