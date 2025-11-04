Yeniçağ Gazetesi
04 Kasım 2025 Salı
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı

2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı

Jonathan Bailey, 2025’te People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilerek hayranlarını coşturdu. Bridgerton ve Wicked yıldızı, eşcinsel olduğunu açıklayarak da manşetlere oturmuştu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 1

Bridgerton ile Wicked’in yükselen yıldızı Jonathan Bailey, 2025’in “Yaşayan En Seksi Erkeği” unvanını kaptı.

1 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 2

People dergisi, Bridgerton’ın gözdesi ve yakında vizyona girecek Wicked’teki Prens Fiyero rolüyle parlayan 37 yaşındaki Jonathan Bailey’yi bu yılki tahta layık buldu.

2 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 3

Dergiye göre Bailey, sadece görünüşüyle değil; cazibesi, zekâsı ve karizmasıyla da ödülü fazlasıyla hak ediyor.

3 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 4

37 yaşındaki aktör, People’a şöyle dedi: “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor.”

4 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 5

Bailey’nin hayranları, sosyal medyada haberi büyük bir heyecanla kutladı.

5 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 6

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Bu seçim, Bailey’nin kariyerinde zirve olurken LGBTQ+ camiası için de tarihi bir gurur kaynağına dönüştü.

6 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 7

Bridgerton ve yaklaşan Wicked rolleriyle öne çıkan Bailey, unvana ulaşan ilk açık eşcinsel erkek olarak tarihe geçti.

7 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 8

JONATHAN BAİLEY KİMDİR?

Jonathan Stuart Bailey (d. 25 Nisan 1988, Wallingford, Oxfordshire, İngiltere); Bridgerton’daki Anthony Bridgerton rolüyle küresel üne kavuşan, Wicked’in Prens Fiyero’su olarak 2025’te People tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilen İngiliz aktör, şarkıcı ve dansçıdır.

8 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 9

YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Küçük yaşta bale eğitimi aldı, Royal Academy of Dance’te burs kazandı.

9 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 10

11 yaşında Royal Shakespeare Company’de sahneye çıktı.

10 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 11

Open University’de tiyatro ve oyunculuk okudu.

11 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 12

TİYATRO

West End ile Broadway’de parladı.

12 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 13

2018: Company müzikali – Olivier Ödülü (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

13 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 14

2019: Aynı rolle Grammy Ödülü (En İyi Müzikal Tiyatro Albümü)

14 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 15

2022: Cock oyunu – Laurence Olivier Ödülü adaylığı

15 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 16

Televizyon

YIL | DİZİ | ROL | KANAL

2014-2016 | W1A | Jack Patterson | BBC

16 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 17

2017 | Chewing Gum | Ash | Channel 4

17 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 18

2020-2022 | Bridgerton | Viscount Anthony Bridgerton | Netflix

18 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 19

2023 | Fellow Travelers | Tim Laughlin | Showtime/Paramount+Sinema

19 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 20

YIL | FİLM | ROL

2024 | Wicked: Part One | Prens Fiyero

20 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 21

2025 | Wicked: Part Two | Prens Fiyero

21 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 22

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

2025: People – Yaşayan En Seksi Erkek (İlk açık eşcinsel kazanan)

22 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 23

2021: Screen Actors Guild Ödülü (Bridgerton – En İyi Kadro)

23 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 24

2019: Grammy, Olivier, Critics’ Circle Tiyatro Ödülü

24 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 25

Variety, GQ, Esquire “Yılın Erkeği” listelerinde

25 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 26

2022: Attitude röportajında eşcinsel olduğunu açıkladı.

26 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 27

LGBTQ+ hakları savunucusu; Stonewall, It Gets Better, Just Like Us’a destek veriyor.

27 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 28

2025 People röportajı: “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor.”

28 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 29

İLGİNÇ BİLGİLER

Bale geçmişiyle Wicked danslarını kendisi yaptı.

29 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 30

Bridgerton 2. sezonda Regé-Jean Page’in ayrılığı sonrası başrol oldu.

30 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 31

Fellow Travelers performansı Emmy ve Golden Globe adaylığı getirdi.

31 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 32
32 33
2025 yılının yaşayan en seksi erkeği Jonathan Bailey seçildi! Bridgerton ve Wicked’in yıldızı eşcinsel olduğunu açıklamıştı - Resim: 33
33 33
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro