2025’e gün sayarken çalışanların beklentisi açıklandı: Gelişmek için teşvik arıyorlar

Küresel ekonomik krizin gölgesinde geçen, teknolojik gelişmelerin fırtına gibi estiği bir dönemde, çalışan eğitimleri sürekli değişen yapıya uyum sağlamak için kritik önem taşırken, kurumların da rekabet gücünü artırıyor. Gallup’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre birçok çalışan, bugün işlerini daha iyi yapmak ve geleceğe hazırlanmak için ihtiyaç duydukları teşviği alamadıklarını düşünüyor. Kendini geliştirmek için eğitim alanların %60’ı, işlerini daha etkili yapmayı, %51’i ise gelişmek için yeni beceriler öğrenmeyi hedefliyor. Öyle ki şirketler de çalışanlara eğitim fırsatı sunduklarında, verimlilikte %17 artış elde ettiklerini bildiriyor. İş dünyasına hizmet veren eğitim ve danışmanlık şirketi Forlita ise çalışanlara eğitim vermenin şirketler için önemine dair değerlendirmede bulunurken, danışmanlık alarak da stratejilerini şekillendirebileceğine dikkat çekiyor.

“250’DEN FAZLA ÇALIŞANIN, 45’I AŞKIN ŞIRKETIN IŞ ORTAĞIYIZ”

Forlita Kurucu Ortağı Hasan Ozan Ünsever, “Altyapısı, farklı gelişmelere dayanarak hızla dönüşen iş dünyasında yerinde saymak, aslında gerilemek anlamına geliyor. Kurumsal eğitimlerin ve profesyonel danışmanlıkların önce çalışan motivasyonunu, sonra da şirket verimliliğini artırdığı bilimsel çalışmalar ve analizler ile ortaya koyulurken; şirketlerin bu konuda profesyonel bakış açısı edinmesi aslında kendilerine fayda sağlıyor. Biz de 2019’dan bu yana 250’den fazla çalışan, 45’te fazla şirketin iş ortağı olarak, hem bireysel olarak talep eden çalışanlara hem de kurumsal şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 20 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibimizle tüm çözüm ortaklarımız için sürdürülebilir bir yapı oluşturarak verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak iş süreçlerini optimize etmelerine ve kalıcı değer yaratmalarına kapı aralıyoruz” diyerek müşterileriyle birlikte 2025’e dair kendileri için de güçlü hedefler belirlediklerini açıkladı.

“ŞUBELERIMIZI ÇOĞALTIRKEN, EKIPLERIMIZI DE BÜYÜTECEĞIZ”

2025’i kararlı büyüme hedefleriyle karşılayacaklarını aktaran Forlita Kurucu Ortağı Hasan Ozan Ünsever, “2025'te İstanbul’da ikinci, İzmir’de ise ilk ofisimizi açarak markamızı büyütmek, erişimimizi artırmak istiyoruz. Gelecek aylarda Mersin şubemizin açılışıyla birlikte ekibimizi de büyütmeyi planlıyoruz. Faaliyet alanımızı bu sayede genişletip tüm Türkiye’ye hizmet vermek istiyoruz. Başarıya giden yolda kurumlara profesyonel kapsamda rehberlik ederken, biz de misyonumuzla uyumlu şekilde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEM KURUMLARA HEM DE BIREYLERE REHBERLIK EDIYORUZ”

Kurumsal eğitimler ile çalışanların gelişimine katkıda bulunduklarını söyleyen Forlita Kurucu Ortağı Hasan Ozan Ünsever, “Çalışanların yetkinliklerini artırmak ve gelişen iş dünyası ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sunuyoruz. Bu eğitimler liderlik, proje yönetimi, satış ve pazarlama teknikleri, iletişim becerileri ve teknoloji kullanımı gibi konuları kapsıyor. Bireysel kariyer hedeflerini desteklemek için kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Siber güvenlik, veri analitiği, bulut teknolojileri ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitimler vererek dijital yetkinliklerini geliştiriyoruz. Uzun vadeli kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla bireysel kariyer planlaması yapıyor ve onları uygun rollere yönlendiriyoruz” şeklinde konuşurken sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Online eğitimlerden çok, yüz yüze ve yerinde eğitimler ile hizmet veriyoruz. Eğitimlerden sonra şirketleri düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Vaka analizlerine ve süreç takiplerine önem vererek gelişimi yerinde izliyor ve destekliyoruz. Çünkü çalışanlar eğitim olanakları kapsamında işyerlerinden daha çok imkan sunmasını bekliyor. Şirket destekli eğitimlerin kendilerini motive ederek gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirtmekten kaçınmıyorlar. Bu eğitimler de çalışan bağlılığını artırırken, verimliliğe doğrudan fayda sağlıyor. Elbette şirketlerin büyümesi ve kalkınması için bununla da sınırlı kalmıyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizle kurumlara finansal süreçleri, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, yönetim gibi alanlarda destek sunuyoruz. Alanında uzman ekibimizle yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yol haritası çiziyoruz. Sektörlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırma ve analizlere dayalı hazırladığımız stratejilerle verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları icra ederken kendimizi de sürekli olarak geliştirerek geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz.”