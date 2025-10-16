2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu

Whatcar'ın 30 binin üzerinde araç sahibiyle yaptığı görüşmeler sonucu bu verilere ulaşılmıştır
2025 En sorunlu otomobiller listesi
10-Renault Austral
100 üzerinden aldığı puan 80.4
9-Hyundai Ioniq Electric
100 üzerinden aldığı puan 80.1
8-Volkswagen Id.4
100 üzerinden aldığı puan 79.6
7-Audi Q7
100 üzerinden aldığı puan 78.6
6-Volvo S90-V90
100 üzerinden aldığı puan 76.7
5-Mercedes C serisi
100 üzerinden aldığı puan 76.3
4-Mazda Cx-60
100 üzerinden aldığı puan 76.2
3-Kia Sportage
100 üzerinden aldığı puan 72.9
2-Volkswagen Tiguan
100 üzerinden aldığı puan 64.2
1-Nissan Juke
100 üzerinden aldığı puan 55.2
Her 100 Nissan Juke'tan 12 Tanesinde akü sorunu yaşanmış
12 Tanesinde motor sorunu çıkmış
6 Tanesinde yakıt sistemi arızası görülmüş
6 Tanesinde motor dışı elektrik aksamları sıkıntısı olmuş
Araç sahiplerinin yarısından çoğu bu sorunların çözümü için ceplerinden 100.000 TL civarı para harcamak zorunda kalmış.