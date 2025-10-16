Yeniçağ Gazetesi
2025'in en sorunlu 10 otomobili belli oldu

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu

2025 Yılının en çok sorun çıkartan otomobilleri belli oldu. Kullanıcılarının canını en çok sıkan 10 modelide haberimizde görebileceksiniz. Kötüden en kötüye doğru ilerleyeceğimiz sıralamamızda büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 1

Whatcar'ın 30 binin üzerinde araç sahibiyle yaptığı görüşmeler sonucu bu verilere ulaşılmıştır

2025 En sorunlu otomobiller listesi

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 2

10-Renault Austral

100 üzerinden aldığı puan 80.4

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 3

9-Hyundai Ioniq Electric

100 üzerinden aldığı puan 80.1

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 4

8-Volkswagen Id.4

100 üzerinden aldığı puan 79.6

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 5

7-Audi Q7

100 üzerinden aldığı puan 78.6

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 6

6-Volvo S90-V90

100 üzerinden aldığı puan 76.7

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 7

5-Mercedes C serisi

100 üzerinden aldığı puan 76.3

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 8

4-Mazda Cx-60

100 üzerinden aldığı puan 76.2

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 9

3-Kia Sportage

100 üzerinden aldığı puan 72.9

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 10

2-Volkswagen Tiguan

100 üzerinden aldığı puan 64.2

2025’in en sorunlu 10 otomobili belli oldu - Resim: 11

1-Nissan Juke

100 üzerinden aldığı puan 55.2

Her 100 Nissan Juke'tan 12 Tanesinde akü sorunu yaşanmış

12 Tanesinde motor sorunu çıkmış

6 Tanesinde yakıt sistemi arızası görülmüş

6 Tanesinde motor dışı elektrik aksamları sıkıntısı olmuş

Araç sahiplerinin yarısından çoğu bu sorunların çözümü için ceplerinden 100.000 TL civarı para harcamak zorunda kalmış.

