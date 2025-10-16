2025’in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

Whatcar 30 markadan 227 modeli inceleme listesine almış ve 32.493 araç sahibi ile iletişime geçerek otomobilleri derecelendirmiş.
2025 En sorunsuz otomobiller listesi
Whatcar 30 markadan 227 modeli inceleme listesine almış ve 32.493 araç sahibi ile iletişime geçerek otomobilleri derecelendirmiş.
2025 En sorunsuz otomobiller listesi
10-Porshe Macan
100 üzerinden aldığı puan 99
9-Volkswagen T-Roc
100 üzerinden aldığı puan 99
8-Mini Hatchback
100 üzerinden aldığı puan 99.1
7-Toyota Rav4
100 üzerinden aldığı puan 99.2
6-Opel Grandland
100 üzerinden aldığı puan 99.6
5-Toyota Aygo X
100 üzerinden aldığı puan 99.7
4-Toyota Yaris Gr
100 üzerinden aldığı puan 100
3-Kia Ev 3
100 üzerinden aldığı puan 100
2-Hyundai İ10
100 üzerinden aldığı puan 100
1-Hyundai Santafe
100 üzerinden aldığı puan 100
2025 in en sorunlu otomobillerini görmek isterseniz sayfayı kaydırmaya devam edin lütfen.