16 Ekim 2025 Perşembe
2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

2025 yılının en sorunsuz otomobilleri yapılan çok kapsamlı bir analiz sonucu ortaya çıktı. Sürprizlerle dolu liste huzurlarınızda.

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

Whatcar 30 markadan 227 modeli inceleme listesine almış ve 32.493 araç sahibi ile iletişime geçerek otomobilleri derecelendirmiş.

2025 En sorunsuz otomobiller listesi

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

10-Porshe Macan
100 üzerinden aldığı puan 99

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

9-Volkswagen T-Roc
100 üzerinden aldığı puan 99

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

8-Mini Hatchback
100 üzerinden aldığı puan 99.1

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

7-Toyota Rav4
100 üzerinden aldığı puan 99.2

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

6-Opel Grandland
100 üzerinden aldığı puan 99.6

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

5-Toyota Aygo X
100 üzerinden aldığı puan 99.7

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

4-Toyota Yaris Gr
100 üzerinden aldığı puan 100

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

3-Kia Ev 3
100 üzerinden aldığı puan 100

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

2-Hyundai İ10
100 üzerinden aldığı puan 100

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

1-Hyundai Santafe
100 üzerinden aldığı puan 100

2025'in en sorunsuz 10 otomobili belli oldu

2025 in en sorunlu otomobillerini görmek isterseniz sayfayı kaydırmaya devam edin lütfen.

Kaynak: Haber Merkezi
