2025'in ilk anketinde bir partiden sürpriz çıkış! İkinci sıraya yerleşti

PİAR Araştırma, 2024 yılının en başarılı milletvekillerini belirlemek amacıyla yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 25-29 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, 6 bin 204 katılımcıya yılın en başarılı milletvekilleri soruldu. Ankete göre, farklı siyasi partilerden toplam 20 milletvekili listeye girmeyi başardı.

CHP’Lİ BAŞARIR ZİRVEDE

Anket sonuçlarına göre, listenin ilk sırasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı. Başarır, katılımcıların yüzde 28,5'inin desteğiyle birinci oldu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yüzde 22,3’lük oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzde 21,7 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

KADIN MİLLETVEKİLLERİ LİSTEDE AZ

Listede sadece iki kadın milletvekili yer aldı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yüzde 13,6 oranıyla 12. sırada, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise yüzde 13,9 oranıyla 11. sırada yer aldı. Kadın siyasetçilerin düşük temsil oranı dikkat çekerken, farklı siyasi partilerden birçok ismin listeye girmesi geniş bir temsiliyet olduğunu ortaya çıkardı.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Listede CHP’den 6 vekil listeye girmeyi başarırken, İYİ Parti ve AKP’nin 3 vekille ikinci sırada kıyasıya mücadelesi dikkat çekti. Öte yandan listede AKP’den 3, bağımsız vekillerden 3 isim yer aldı. Ayrıca DEVA Partisi, MHP, DEM Parti, TİP ve Gelecek Partisi’nden birer milletvekili listeye girdi.

İLK 20’DE YER ALAN İSİMLER VE OY ORANLARI

Ali Mahir Başarır / CHP (%28,5)

Turhan Çömez / İYİ Parti (%22,3)

Cemal Enginyurt / Bağımsız (%21,7)

Kürşad Zorlu / İYİ Parti (%20,4)

Hüseyin Yayman / AKP (%17,9)

Umut Akdoğan / CHP (%16,1)

Salih Uzun / Bağımsız (%15,2)

Ömer Çelik / AKP (%14,7)

Mustafa Bilici / Gelecek Partisi (%14,4)

Rıdvan Uz / İYİ Parti (%14,1)

Sera Kadıgil / TİP (%13,9)

Özlem Zengin / AKP (%13,6)

Mustafa Sarıgül / CHP (%13,1)

Ömer Faruk Gergerlioğlu / DEM Parti (%12,5)

Mahmut Tanal / CHP (%12,3)

Adnan Beker / Bağımsız (%11,9)

Feti Yıldız / MHP (%11,7)

Deniz Yücel / CHP (%11,2)

Mehmet Emin Ekmen / DEVA Partisi (%10,6)

Gökhan Günaydın / CHP (%10,2)