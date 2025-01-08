2025’in ilk kripto teması belli oldu: Yapay zeka ajanları!

2024’e damga vuran memecoin, yapay zeka, DePIN ve gerçek dünya varlıkları (RWA) gibi konseptlerin ardından, 2025'e yön vermesi beklenen ilk kripto yatırım teması da belli oldu. Otonom, yapay zeka destekli, belirlenmiş görevleri sürekli bir biçimde tekrarlayabilen AI Agent projeleri, yeni yılın yükselişe geçen kripto temaları arasında başı çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Türkçeye yapay zeka ajanları veya yapay zeka vekilleri olarak tercüme edilebilen AI Agent kavramı, yapay zeka botlarının kriptoyla kesişimini tanımlıyor. Son dönemde ChatGPT gibi yapay zeka chat botları son kullanıcılar tarafından yoğun bir biçimde benimsendi. AI Agent'lar, halihazırda kripto alım satımında da kullanılan botların daha akıllı versiyonlarını tanımlıyor. AI Agent'lar, kripto alım satımını, portföy yönetimini ve bir blokzinciri üzerindeki görevleri otomatikleştirebiliyor” dedi.

AI AGENT TOKEN’LARI ARALIKTA %72 PERFORMANS GÖSTERDİ

AI Agent kavramının yükselişi, 2024'ün sonu itibarıyla başladı. Web3 analitikleri platformu Dexu AI tarafından derlenen veriler, 1 Aralık - 30 Aralık tarihleri arasında %295 performans gösteren ai16z (AI16z) ve %209 performans gösteren Phala Network (PHALA) öncülüğünde, AI Agent kripto paralarının ortalama %72 performans gösterdiğini ortaya koydu. Yılın son ayında DeFi ve gerçek dünya varlıkları gibi konseptlerin performansının AI Agent’lara kıyasla geride kaldığını belirten Kafkas Sönmez, “Coinmarketcap’te AI Agent başlığı altında listelenen kripto varlıkların toplam piyasa değeri 16 milyar doları aştı. Listede ilk beşi VIRTUAL, FET, AI16Z, FAI, AIXBT ve PAAL oluşturuyor. Kaito tarafından takip edilen X verileri, aralık ayının X’te en çok konuşulan temasının %38’lik bir oranla yapay zeka olduğunu ortaya koyuyor. Yapay zekanın yapabileceklerini kavradıkça, kripto kesişimi noktası da daha heyecan verici bir hale geliyor" diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Yapay zeka odaklı Katman-1 projelerin 2020-2021 yükseliş döngüsündeki Katman-1 projelere benzer davranışlar sergilediğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Çeşitli tahminler, 2025’in sonuna kadar yapay zeka odaklı Katman-1 projelerin 100 milyar dolar piyasa değerini aşacağını öngörüyor. Bu otonom aracıların toplam kilitli değer bakımından 100 milyon doları aşacakları, yükselen yeni temayla merkeziyetsiz finansın da 200 milyar dolarlık bir artışı destekleyeceği tahmin ediliyor. Yapay zeka destekli kripto aracıları, Web3 ekosistemini basitleştirme ve anlaşılır kılma vazifesi de üstleniyor. İki dönüştürücü teknolojinin kesişimi, yapay zekanın büyük miktarda veriyi işleme, örüntüleri tespit etme ve karar süreçlerini iyileştirme yeteneklerini, blokzincirinin merkeziyetsiz doğasıyla birleştiriyor. Örneğin yapay zeka ajanları bir blokzincirindeki işlem yoğunluğunu tespit ederek işlem ücretlerini dinamik olarak ayarlayabilir ve ağ verimliliğini bu yolla iyileştirebilir. Bu gibi yetenekler blokzinciri performansının en kritik iki unsuru olan ölçeklenebilirlik ve hız başlıklarına odaklanarak daha verimli ağlar geliştirilmesine yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

“2025’TE DE KRİPTOYLA İLK TEMAS NOKTASI OLACAĞIZ”

Türkiye'de ikinci yılını kutlayan Gate.TR'nin 2024 boyunca on binlerce kullanıcının kriptoyla ilk temas noktası olduğunu vurgulayan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gate.TR güven üzerine inşa ettiği yaklaşımıyla 2025’te hem yeni kripto yatırımcılarının, hem de güvenilir ve gelişmiş bir platform arayışında olan herkesin favori kripto para borsası olmaya devam edecek. 2022’den bu yana Türkiye’de yerel şirketi ve yerel uygulamalarıyla faaliyet gösteren Gate.TR olarak küresel trendleri yakından takip ediyor, kullanıcılarımızın bu trendleri tüm dünyayla beraber kucaklaması için gereken operasyonel çevikliği sergiliyoruz. Türkiye’nin kriptoya açılan kapısı Gate.TR, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla ülkemizde netleşecek ikincil düzenlemelere de %100 uyum taahhüdümüzle, 2025 kripto trendlerini zaman kaybetmeden deneyimlemek isteyen tüm kullanıcılara açık.”