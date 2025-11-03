Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Survivor’un yeni sezonunun kadrosunda şu ana kadar Bayhan ve Keremcem gibi ünlü isimler resmen belli olurken, geçtiğimiz senenin olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz sosyal medya hesabından Survivor kararını açıkladı.

SON YARIŞMACI SKANDALLARIYLA MEŞHUR DİLAN ÇIKTAK OLMUŞTU

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılacak ismin Dilan Çıtak olduğunu duyurmuştu. Ilıcalı paylaşımında, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SURVİVOR’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Keremcem ve Dilan Çıtak resmen açıklandı. Son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen olaylı yarışmacı Hikmet Tuğsuz, Survivor 2026’ya kayılıp katılmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tuğsuz, bir takipçisinden gelen ''Ağabey bu sene Survivor'a kesin gel, sensiz olmaz'' yorumuna ''Bu sene yokum arkadaşlar'' cevabını verdi.