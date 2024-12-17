2025'te altın fiyatları ne kadar olacak? Yatırımcının beklediği haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
2025'te altın fiyatları ne kadar olacak? Yatırımcının beklediği haber geldi

Piyasalar, savaşlar, siyasi değişiklikler ve ekonomik krizlerle dolu bir yılı geride bırakırken, yatırımcılar ise 2025 yılındaki altın fiyatlarına kilitlenmiş durumda. Goldman Sach, 2025 için çarpıcı bir tahminde bulundu.

2024'te rekor seviyeleri test eden altının 2025'te ne kadar olacağına ilişkin ABD'li yatırım bankası Goldman Sach'tan bir açıklama geldi. Goldman Sach, ekonomik kriz ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olmaya devam eden altının 2025 yılı sonunda yeni rekor seviyeleri test edeceği öngörerek, talebin daha da artması beklediklerini belirtti.

Çok uluslu bankacılık devi Goldman Sachs, FED'in faiz indirimi beklentisi ve merkez bankalarının altın alımları nedeniyle altın fiyatlarının 2025 sonunda 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor.

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ALTINA OLAN TALEP ARTACAK

FED'in faiz indirimleri ve Çin'in altın alımlarının altın fiyatlarını desteklediğini belirten Goldman Sachs analistleri, FED kararlarının 2025 yılı içinde dolar endeksinden daha etkili olabileceğini ve genelde dolar endeksine ters orantılı olan altın fiyatının dolar endeksi ile beraber hareket etmesine yol açabileceğini kaydetti.

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2025'TE YENİ REKORLAR TEST EDİLECEK

Değerli metallar şirketi 'Heraeus Precious Metals' ise büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme ve doların zayıflama olasılığıyla birlikte, altına olan ilgilinin artacağını ve bu durumun altın fiyatlarını 2025 yılına kadar rekor seviyelere ulaştırabileceği tahmininde bulundu.

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