Tüketici tarafında belgesiz işletmelere duyulan güvensizlik dikkat çekerken, sektörde kurumsallaşma ihtiyacı giderek artıyor. Experix Kurucusu Emre ÖZTÜRK, “TSE belgeli hizmet sunmak artık tercih değil, zorunluluk” diyerek süreci değerlendirdi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araç el değiştirecek. Bu satışların %65’inden fazlasında ekspertiz raporu talep edilmekte. Ortalama hizmet bedelinin 5.000 – 7.000 TL arasında seyrettiği sektörde toplam pazar hacmi 25 milyar TL’yi aşmış durumda. Ancak aynı paralelde, denetimsiz işletmelerin sayısı da artmakta; noterlerde geçersiz sayılan belgeler nedeniyle çok sayıda yasal ihtilaf doğmaktadır.

Experix Kurucusu Emre ÖZTÜRK, sektörel durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Ekspertiz sektörü artık teknik denetimin ötesine geçmiş, güven sisteminin temel halkası haline gelmiştir. Ancak bu güveni tesis etmek belgesiz işletmelerle mümkün değildir. Tüketiciye açık, sigortalı ve standartlaştırılmış rapor sunmak, her işletmenin asli sorumluluğudur."

‘Ekspertiz zorunluluğu, sektörel kaliteyi artıracaktır’

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı ilk yarı verilerine göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3.500 ekspertiz merkezinin yalnızca üçte biri TSE 13805 belgesine sahiptir. Bu durum, sektörde hizmet kalitesinde ciddi bir dengesizlik yaratmakta, tüketici tarafında ise mağduriyetlere yol açmaktadır. Bakanlık ve TSE iş birliğiyle hazırlanan yeni düzenlemeler kapsamında, belgesiz işletmelerin denetimlerle sistem dışına çıkarılması ve 2026’ya kadar tüm ekspertiz noktalarının yetkilendirilmiş yapılar altında toplanması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Experix Kurucusu Emre ÖZTÜRK, "TSE belgesi yalnızca bir formalite değil, hizmetin kalitesine dair en güçlü garantidir. Experix olarak tüm bayilerimizde bu standardı uyguluyoruz. Sigortalı ve kaşeli rapor sistemimizle yalnızca tüketiciye değil, sektöre de güven kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK ayrıca, sektörün uzun vadeli kurumsallaşması için yürüttükleri yeni projelerden de bahsetti. Yakın dönemde TSE ve TOBFED ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten ÖZTÜRK, ekspertiz hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve kamu otoritesine sunulmak üzere yeni bir yönetmelik önerisi hazırladıklarını aktardı. Aynı zamanda sektörde denetim ve temsil gücünü artırmak amacıyla bağımsız bir kurum öncülüğünde Ekspertiz Derneği kurulması için çalışmalara başladıklarını vurguladı. Bu girişimlerin, devletin 2026 yılına kadar sektörü tek tip standart altına alma hedefiyle doğrudan örtüştüğü ve süreci hızlandıracak nitelikte olduğu ifade edilmektedir.

Sektörde fiyatlar artarken kalite farkı açılıyor

Oto ekspertiz sektöründe fiyatların 2025 yılında %30–40 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Basit kontrol paketleri 3.000 TL’den başlarken, detaylı ekspertiz hizmetleri 20.000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Ancak hizmet kalitesindeki dengesizlik, fiyat artışını sektör genelinde tartışmalı hale getirmektedir. Belgesiz firmalar düşük maliyetle eksik veya hatalı rapor sunarken, bu durum tüketici güvenini zedelemekte, yasal anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu tablo, kurumsallaşmış yapıların değerini artırmakta ve TSE onaylı hizmetleri öne çıkarmaktadır.

‘5. yılımızı TOGG kampanyasıyla kutluyoruz’

Türkiye’nin her bölgesinde 55 bayisi ile hizmet veren Experix, kurumsal ekspertiz zincirleri arasında yüksek standartları ve şeffaf hizmet politikasıyla konumlanmaktadır. Marka, 2026 yılına kadar bayi sayısını 75’e çıkarmayı, “Experix Akademi” ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı ve dijital rapor sistemine geçişi hedeflemektedir.

Kuruluşunun 5. yılına özel olarak başlattığı “Ekspertiz Yaptır, Şansını Katla!” kampanyasıyla dikkat çeken marka, hizmet alan müşterilerine sıfır kilometre TOGG T10F kazanma fırsatı sunmaktadır. Instagram hesabını takip eden ve form dolduran her müşteri çekilişe katılım hakkı elde etmektedir.

ÖZTÜRK, kampanyanın amacı hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: "Müşteriye yalnızca hizmet değil, güven duygusunu da vermek istiyoruz. Bu kampanyamız, uzmanlık ve kaliteye dayalı hizmet anlayışımızı bir kez daha göstermek için güçlü bir fırsattır. Kurumsal ekspertiz markası olarak güveni sadece söylemde değil, deneyimde sunuyoruz."