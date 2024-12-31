2025’te piyasaya çıkacak oyunlar

Rockstar Games’in popüler oyunu GTA VI için beklentiler giderek artıyor. Şirket, 2025 çıkış tarihini duyurarak oyuncuları heyecanlandırdı. Grafiksel yenilikler ve hikâye derinliğiyle tanınan seri, 12 yıldır beklenen devam oyunu ile adından söz ettirecek gibi görünüyor. Ancak, bu kadar büyük bir beklenti Rockstar Games’in omuzlarına ağır bir yük bindiriyor. Hayranlar, GTA VI’nın 2025’te oyun dünyasını sarsacağına inanıyor.

BORDERLANDS 4: MİZAH VE AKSİYONUN YENİ YÜZÜ

Gearbox, ünlü Borderlands serisinin dördüncü oyununu 2025’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk oynanış görüntüleri şimdiden paylaşılsa da hayranlar, eksik görülen karakter tasarımları ve mizah anlayışı konusunda endişeli. Serinin espri anlayışının daha olgun bir kitleye hitap edecek şekilde değişmesi bekleniyor. Ancak, klasik Borderlands eğlencesinin korunduğuna dair ipuçları da mevcut.

DOOM: THE DARK AGES İLE ORTA ÇAĞDA KORKU

Bethesda Softworks, Doom serisinin yeni halkasını 2025’te piyasaya sürecek. Doom: The Dark Ages, oyuncuları Orta Çağ atmosferinde korkutucu bir aksiyon dünyasına davet ediyor. Heavy metal müzik eşliğinde şeytan avına çıkan oyuncular, klasik Doom deneyimini modern bir dokunuşla yaşayacak. Hızlı tempolu aksiyon severler için yılın en iddialı oyunlarından biri olacak gibi görünüyor.

Kingdom Come: Deliverance 2: Orta Çağda Bir Başka Destan

Tarihî gerçekçiliğiyle dikkat çeken Kingdom Come: Deliverance, 4 Şubat 2025’te yeni oyunuyla geri dönüyor. Geniş oyun dünyası ve derin hikâyesiyle öne çıkan seri, Orta Çağ atmosferini yeniden canlandıracak. Johan von Luxemburg gibi tarihî karakterleri barındıran oyun, strateji ve hikâye severler için ideal bir seçim olacak.

Pokémon-Legends: Z-A ile Yenilikçi Bir Deneyim

Nintendo, 2025 yılında Pokémon hayranlarını yeni bir macera ile buluşturacak. Pokémon-Legends serisinin ikinci oyunu olan Z-A, yeni mekanikler ve grafiksel iyileştirmelerle geliyor. Klasik Pokémon formüllerini geliştirerek daha özgün bir deneyim sunması beklenen oyun, hayranlarını tatmin edecek gibi görünüyor.

DİĞER ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

2025 yılı, oyun severler için oldukça zengin bir yıl olacak. Subnautica 2, Civilization 7, Monster Hunter Wilds ve Death Stranding 2 gibi yapımlar da dikkat çeken oyunlar arasında yer alıyor. Oyun dünyası, her türden oyuncuya hitap edecek bir içerik çeşitliliğiyle dolup taşacak.

2025 yılı, video oyunlarında yenilikçi bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Konsolların gücünü sonuna kadar kullanacak yapımlarla oyun severler heyecan verici bir yıl yaşayacak.