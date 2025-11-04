Asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak zammı belirlemek için toplanacak. 2026 yılı asgari ücretin yıl sonuna doğru belli olması beklenirken olası senaryolar şimdiden konuşuluyor.

Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek asgari ücret 2025 yılı için bürüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ücret ise 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Hürriyet’ten Eren Sakarya’nın haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, asgari ücretin 2026 yılı için yüzde 15-25 aralığında zam yapılabileceğini kaydetti. Nayır, en çok öne çıkan senaryoda zammın yüzde 20 seviyesinde olabileceğini vurgulayarak son kararın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olabileceğine dikkat çekti.

'ENFLASYON FARKI YÜZDE 31'İ AŞABİLİR'

Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram CNN Türk'e ekim ayı enflasyon rakamları ile beraber 10 aylık enflasyon farkının yüzde 28,5 olduğunu ifade etti. Bayram kasım ve aralık ayında açıklanacak rakamlarla bu farkın yüzde 31'i aşabileceğini belirtti. Gelecek yıl beklenen enflasyonun yüzde 19 civarı olmasının beklendiğini dile getiren Bayram, ücret artış oranının tahmini olarak yüzde 20-35-30 bandında beklediğini belirtti. Uzman isim "Yüzde 28 ile 30 arası rakam ön plana çıkıyor diyebiliriz" dedi.

Ortaya çıkan senaryolarda asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 40 aralığında zam yapılabilir. Bu durumda 2026 asgari ücret net 26 bin 184 lira ile 30 bin 946 lira aralığında olabileceği belirtiliyor.

DEV BANKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Öte yandan ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan da asgari ücret konusunda tahmin geldi. JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik imzalı değerlendirmede nflasyon tahminlerinin 2025 yılı sonunda yüzde 32, 2026 yılı sonunda ise yüzde 23 seviyesinde olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Ayrıca, kasım ayı için aylık enflasyonun yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesinin beklendiği ve bu tahminlerde yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Ekonomi yönetimi asgari ücrete gerçekleşecek enflasyon baz alarak zam yaparsa bu oran yüzde 23 olacak. Hali hazırda 22 bin 104 lira olan asgari ücret yüzde 23'lük zamla 27 bin 188 lira 59 kuruş olacak.”