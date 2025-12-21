TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldı. Teklif, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 316 kabul, 247 ret oyu verildi.
Başkan Kurtulmuş, birleşimi 22 Aralık saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.