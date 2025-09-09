2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde günün sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 7 müsabaka oynandı. Günün en gollü karşılaşması İsrail ile İtalya arasında gerçekleşirken, galip 5-4’lük skorla İtalya oldu.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde eylül ayındaki maçların heyecanı devam ediyor. Bugün 4 ayrı grupta 7 mücadele oynandı. Kosova, ağırladığı İsveç'i 2-0 yenerek grupta ilk zaferini elde ederken, 1 gol Vedat Muriqi'den geldi. Teknik Direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Slovenya'yı farklı mağlup etti ve elemelere 2 karşılaşmada 6 puanla giriş yaptı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda boy gösteren İtalya, İsrail ile Macaristan'da bulunan Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İtalya, iki kez geri düştüğü mücadelenin 81. dakikasına 4-2 üstün girdi. İsrail, 87 ve 89. dakikalarda 2 gol atarak son anlar öncesi 4-4’lük beraberliği sağladı. Mücadelenin 90. dakikasında Sandro Tonali, 5. golü atarak takımına 3 puanı kazandırdı. Gennaro Gattuso, Gök Mavililer'in başında art arda 2. maçında da 3 puanı hanesine ekledi. Son 2 karşılaşmada toplam 10 gol kaydeden İtalya bu grupta 9 puana ulaştı, Norveç ise 12 puanla zirvede bulunuyor.

L grubunda ise Hırvatistan, Karadağ'ı 4 golle geçti ve grupta 4’te 4 yaptı. Grupta 12 puanlı diğer ekip Çekya'nın bir maç fazlası yer alıyor.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

B grubu
Kosova - İsveç: 2-0
İsviçre - Slovenya: 3-0

C grubu
Yunanistan - Danimarka: 0-3
Belarus - İskoçya: 0-2

I grubu
İsrail - İtalya: 4-5

L grubu
Cebelitarık - Faroe Adaları: 0-1
Hırvatistan - Karadağ: 4-0”

