2026 Dünya Kupası'nın yeni logosu belli oldu. Sosyal medyada görenler şaştı kaldı

ABD, Kanada ve Meksika'da organize olacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na üç yıl kalsa da FIFA Başkanı Gianni Infantino etkinliğin logosunu duyurdu. Logo, sosyal medyada gündem oldu ve taraftarların eleştirisini topladı.

"PAİNT'LE Mİ ÇİZDİNİZ?"

Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada birçok futbolsever "Bu ne, Paint'le mi çizdiniz?" şeklinde yorumlarda bulunurken, az da olsa logoyu beğenen çıktığı görüldü. Ayrıca 53 yaşındaki Infantino, dünyanın dört bir yanından ünlülerin yer aldığı bir törende logoyu gururla sergiledi.

İşte 2026 Dünya Kupası'nın logosu;