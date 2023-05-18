2026 Dünya Kupası'nın yeni logosu belli oldu. Sosyal medyada görenler şaştı kaldı

Amerika kıtasında sahne alacak 2026 Dünya Kupası'nın logosu açıklandı. Sosyal medyada yayınlanan logo, eleştirilerin odağı oldu.

2026 Dünya Kupası'nın yeni logosu belli oldu. Sosyal medyada görenler şaştı kaldı

ABD, Kanada ve Meksika'da organize olacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na üç yıl kalsa da FIFA Başkanı Gianni Infantino etkinliğin logosunu duyurdu. Logo, sosyal medyada gündem oldu ve taraftarların eleştirisini topladı.

"PAİNT'LE Mİ ÇİZDİNİZ?"
Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada birçok futbolsever "Bu ne, Paint'le mi çizdiniz?" şeklinde yorumlarda bulunurken, az da olsa logoyu beğenen çıktığı görüldü. Ayrıca 53 yaşındaki Infantino, dünyanın dört bir yanından ünlülerin yer aldığı bir törende logoyu gururla sergiledi.

İşte 2026 Dünya Kupası'nın logosu;

whatsapp-image-2023-05-18-at-13-14-58.jpeg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak Spor
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak