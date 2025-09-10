2026 EuroLeague Final Four'un nerede oynanacağı açıklandı! Tam 19 yıl sonra...

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague Final Four, 2026 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek. Organizasyon, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina'daki Telekom Center Arena'da (eski adıyla OAKA) gerçekleştirilecek.

9 MİLYON EURO TAAHÜT VERİLDİ

EuroLeague yönetimi, Final Four ev sahipliği için aday şehirler arasında Atina ve Belgrad arasında tercih yaptı. Atina'nın EuroLeague'e 9 milyon euro ödeme taahhüdü vermesinin, tercihin Yunanistan'dan yana kullanılmasında belirleyici olduğu kaydedildi.

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

4. KEZ ATINA

Atina, daha önce 1993, 2000 ve 2007 yıllarında Final Four'a ev sahipliği yapmıştı. 2026 organizasyonu ile birlikte başkent, tarihte 4. kez Final Four'a ev sahipliği yapan şehir olarak kayıtlara geçecek.

Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'a 96 milyon euroluk golcü!

Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!