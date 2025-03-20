2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

ELEMELERDE İLK HAFTA MAÇLARI

Yarın:

- G Grubu

22.45 Malta-Finlandiya

22.45 Polonya-Litvanya

- H Grubu

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Romanya-Bosna Hersek

- K Grubu

22.45 Andorra-Letonya

22.45 İngiltere-Arnavutluk

22 Mart Cumartesi:

- I Grubu

20.00 Moldova-Norveç

22.45 İsrail-Estonya

- J Grubu

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

22.45 Galler-Kazakistan

- L Grubu

20.00 Karadağ-Cebelitarık

22.45 Çekya-Faroe Adaları

A MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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