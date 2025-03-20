2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alıyor

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.
ELEMELERDE İLK HAFTA MAÇLARI
Yarın:
- G Grubu
22.45 Malta-Finlandiya
22.45 Polonya-Litvanya
- H Grubu
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino
22.45 Romanya-Bosna Hersek
- K Grubu
22.45 Andorra-Letonya
22.45 İngiltere-Arnavutluk
22 Mart Cumartesi:
- I Grubu
20.00 Moldova-Norveç
22.45 İsrail-Estonya
- J Grubu
17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya
22.45 Galler-Kazakistan
- L Grubu
20.00 Karadağ-Cebelitarık
22.45 Çekya-Faroe Adaları
A MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.
4 Eylül: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye