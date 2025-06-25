2026 NATO Zirvesi Türkiye’de gerçekleşecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2026 NATO Zirvesi Türkiye’de gerçekleşecek!

Bugün gerçekleşen NATO Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiride, 2026'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından yayımlanan bildiriyle liderlerin 24-25 Haziran tarihlerindeki görüşmelerinden çıkan sonuçlar paylaşıldı.

Zirvenin ardından duyurulan bildiride 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

Öte yandan müttefiklerin savunma harcamalarına ayırdıkları payın 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı kabul ettiği bildirildi.

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Bildiriye göre:

- 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak.

- Müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti.

- Müttefikleri arasındaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışılacak, ortaklıklar savunma sanayi iş birliğini teşvik etmek için kullanılacak.

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