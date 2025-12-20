Takvimler 2026’yı gösterdiğinde dünya ekonomisi için bir normalleşme döneminden bahsedebilecek miyiz, sanmıyorum. Normal, artık bildiğimiz anlamıyla yok. İlk rutin dışına çıkış salgın ile başladı. Jeopolitik krizlerle derinleşirken de teknolojik gelişmelerle şekil değiştiriyor, küresel ekonomi. 2026’ya girerken hâlâ dalgalı bir denizde yol alıyoruz. Rota çizmek zor. 2026 yılının stratejisi bu değişkenliği doğru okumaktan geçiyor.

Öncelikle net ifade etmem gereken; 2026 yılı, bir genel refah yılı olarak anılmayacak. Yine ekranlarda büyüme rakamları göreceğiz, artan rezervlerden bahsedeceğiz ama bu büyüme, eşit dağılmayacak. Aksine kazananlar ile kaybedenler arasındaki fark daha da açılacak. Tarih bize bunu söylüyor. Her büyük dönüşüm döneminde servet, doğru konumlanan az sayıda aktöre akar. Peki, nerede konumlanacağız?

İlk olarak teknoloji, derim. Yapay zekâ, veri işleme, otomasyon, dijital dönüşüm, sağlık ve savunma teknolojileri 2026’nın ve önümüzdeki yılların tartışmasız kazananları. Ancak burada önemli bir ayraç var. Bir klişeden bahsetmiyorum: Kazananlar teknoloji kullanan herkes değil; teknolojiyi ölçekleyenler olacak. Yani yazılımı ürüne dönüştürüyorsanız, veriyi paraya çeviriyorsanız, algoritmayı iş modeline entegre ediyorsanız; evet, şansınız var. Bunu yapamayan şirketler ve ülkeler ise müşteri / pazar olarak kalacak. Bu yüzden 2026 yılında teknoloji üreticisi olmak ile teknoloji tüketicisi olmak arasındaki fark daha da kritik hâle gelecek.

Teknolojinin ardından enerjiye bakalım.. Yeşil dönüşüm söylemi sürecek, sürmesine de; 2026 gerçekleri daha pragmatik. Fosil yakıtlar tamamen sahneden çekiliyor, denemez. Sadece rol değiştiriyorlar, artık. Doğalgaz, nükleer ve enerji depolama teknolojileri öne çıkacak. Enerji arzını güvence altına alabilen ülkeler ve şirketler önemli avantaj sağlayacak. Enerji artık sadece bir maliyet kalemi değil, aslında uzun bir süredir stratejik bir silah.

Bir diğer başlık finansal esnekliği olanlar, bence. Yüksek faiz ortamı uzun süredir konuşuluyor ama 2026 yılında bunun sonuçlarını daha net göreceğiz. Borçlu olanlar için zor bir yıl, nakdi olanlar için ise tam bir fırsat yılı. Nakitte kalmanın, cash paranın gücü çok büyük olacak. Likiditesi güçlü şirketler ucuzlayan varlıkları toplayacak. Bireysel ölçekte de aynı durum geçerli. Bir başka ifade ile gelirini koruyabilen, borçluluğunu düşük tutan kesimler / bireyler, bu dalgayı daha az hasarla hatta kar ile atlatacak.

Gıda ve tarım, konusu görmezden gelinemez. Tohum, gübre ve lojistik zincirleri 2026 yılında daha stratejik hâle gelecek. Tarımı teknolojiyle birleştiren, verimliliği artıran yapılar ve ülkeler öne çıkacak. Gıda güvenliği, birçok ülke için savunma politikası kadar önemli olacak. Tarım ve hayvancılık iki şah damarı gibi. Iskalanırsa, sonuçları pahalı olur.

Bir başlık daha var ki, 2026’da sessiz ama belirleyici olacak olan, su. Enerji konuşulurken; su, çoğu zaman arka planda kalır. Ama gerçek şu ki, enerji ikame edilebilir iken su edilemez. Su artık çevresel bir mesele olarak görülemez. Ekonomik ve jeopolitik bir varlık hâline geldi. Tatlı su kaynakları üzerindeki baskı artıyor. Suya erişim; üretimin, tarımın ve hatta sanayinin kaderini belirliyor. Barajlar, yeraltı suları, arıtma teknolojileri ve suyun yeniden kullanımı 2026’da stratejik yatırım alanlarına dönüşecek. Su zengini olmak, enerji zengini olmak kadar kritik bir avantaj sağlayacak. Bu yüzden 2026’da kimin cebi dolacak sorusunun yanıtlarından biri de suyu yönetenler, olacak.

Peki, kim kaybedecek? Kısaca uyum sağlayamayanlar. Eski iş modellerinde ısrar edenler. Değişimi geçici bir dalga gibi görenler. 2026, konfor alanlarını affetmez. Ne bireysel kariyerlerde ne de şirket yapılarında. Biz bunu hep böyle yaptık düşüncesi; 2026 yılında yaşanacak kayıpların nedeni olacak.

2026 bir refah yılı değil, bir ayrışma yılı olacak, desek; kanımca hatalı olmaz. Aynı ülkede, aynı şehirde yaşayan insanlar arasında bile ekonomik makas açılacak. Kazananlar, değişimi risk olarak görmeyenler, riski yönetenler olacak. Esneklik ve doğru okuma becerisi her şeyden üstün olacak.

