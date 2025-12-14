Yapımcı Elin Ecealp ile sektörün deneyimli ismi İsmail Karakuyu, güçlerini birleştirerek 2026’da yayın hayatına başlayacak yeni dijital dizi platformu Quick Drama’yı hayata geçiriyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği 26 film ile Türk Sineması’na önemli katkılar sağlayan Elin Ecealp, şimdi bu birikimi dijital çağın en iddialı platformuna taşıyor. Sektörde vizyoner yaklaşımı, kaliteli prodüksiyonları ve yüksek izlenme oranlı projeleriyle tanınan Ecealp, aynı zamanda Statü Film’in ortaklarından biri olarak biliniyor. Quick Drama’nın arkasındaki isim olması, platforma daha şimdiden büyük bir güven ve beklenti oluşturuyor.

Quick Drama; orijinal diziler, mini seriler, üst düzey prodüksiyonlar ve yenilikçi hikâye anlatımıyla Türkiye’de dijital izleme alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Platformda dram ve psikolojik gerilim yapımlarından romantik komedi dizilerine, belgesellerden gençlik projelerine kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyiciyle buluşacak. ‘Kaliteli içerik + hızlı yayın’ mottosuyla hizmet verecek olan Quick Drama, sektöre yeni soluk getirmeye hazırlanıyor.

*****

Manifest’ten enerjisi yüksek bir şarkı

Pop müzikte yeni bir soluğun öncüsü olan müzik grubu Manifest, elektronik dokular ve dans pop ritimleriyle harmanladığı yeni single’ı ‘Amatör’ü Hypers Music etiketiyle yayınladı.

2025’te elde ettiği büyük çıkışla geniş bir kitle oluşturan müzik grubu, şarkı ile vokal uyumunu ve modern sound anlayışını öne çıkarıyor. Sözleri Aleyna Korkmaz ve Ateş Atilla’ya, müziği ise yine Aleyna Korkmaz’a ait olan ‘Amatör’ün düzenlemesi Elber Tutkus imza taşıyor.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği klip, renk paleti, ışık patlamaları ve hızlı kurgu temposuyla ‘Amatör’ün özgüvenini, etkileyici ve yüksek temposu hiç düşmeyen bir görsel deneyime dönüştürüyor. Klipte, Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’in tekli sahneleri, pistin farklı alanlarında çekilen dinamik görüntülerle birleşiyor.

*****

Anadolu’dan İzlenimler Sergisi açıldı

İstanbul’un Anadolu yakasında, kent kültürünün gündelik yaşamla kesiştiği bir soluklanma alanı sunan Maltepe Sanat, genç sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Anadolu’dan İzlenimler Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin genç sanatçıları desteklemeye yönelik uzun soluklu projesinin 5. dönem sergisi, İBB Kültür, İBB Miras ve Maltepe Kültür Sanat’ın katkılarıyla İstanbul’da izleyiciyle buluştu. Sergi, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören başarılı öğrencilerin İstanbul’da gerçekleştirdiği kültürel incelemelerin ve tarihsel mirasla kurdukları ilişkinin güncel bir yansımasını sunuyor.

‘Anadolu’dan İzlenimler’, 28 Şubat 2026 tarihine kadar Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maltepe Sanat’ta ziyaret edilebilecek.