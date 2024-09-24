2027 Şampiyonlar Ligi Finali için yarış başladı

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin düzenleneceği stadyumlar için yeniden ihaleye açıldığını duyurdu. Öncelikle San Siro Stadyumu, finalin yapılacağı yer olarak belirlenmişti. Ancak Milan yetkilileri, planlanan yenileme çalışmalarının etkinliğe zarar vermeyeceğine dair UEFA’ya güvence veremedi. Bu nedenle, Avrupa futbolunun yönetim organı, finalin San Siro’dan alınmasına karar verdi.

AC Milan ve Inter Milan, San Siro bölgesinde yeni bir stadyum inşa etmeyi değerlendiriyor. Yeni ev sahibi stadyumun 2027 finali için açıklanmasının Mayıs veya Haziran 2025’te gerçekleşmesi bekleniyor. Bu karar, UEFA İcra Komitesi’nin Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda alındı. Toplantıda, organizasyonun dayanışma fonlarıyla ilgili değişikliklere de onay verildi.

Avrupa’nın "büyük beş" ligi olarak adlandırılan Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Bundesliga, dayanışma ödemelerinin sezon başına 10 milyon euro (8.3 milyon pound) ile sınırlandırılmasını kabul etti. Bu, önceki döngüye göre 1.5 milyon euro artış anlamına geliyor. Ancak, yeni döngüde paylaşılacak toplam fon miktarı 308 milyon euro (256.3 milyon pound) olarak belirlenirken, önceki döngüde bu rakam 177.2 milyon euro (147.4 milyon pound) seviyesindeydi.

Bu fonlar, Avrupa yarışmalarına katılmayan kulüplere tahsis ediliyor. UEFA, "Bu fonlar, Avrupa’nın en üst düzey liglerinde rekabetçi dengeyi desteklemek amacıyla sağlanıyor. Bazı kulüpler, Avrupa yarışmalarına katılma nedeniyle ek gelir akışlarından yararlanıyor," açıklamasında bulundu. Toplantıda ayrıca UEFA’nın 2024-2030 dönemine yönelik kadın futbol stratejisi de onaylandı, ancak içeriği hakkında henüz detay verilmedi.