2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için o ülke garanti verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için o ülke garanti verdi

İspanya Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid'deki Metropolitano Stadyumunda oynanması için gerekli garantiyi verdiklerini söyledi.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumunda organize edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) talebi doğrultusunda gereken bir dizi garanti ve yetkilendirmeye onay verdiklerini duyurdu.

EV SAHİPLİĞİNE YAKLAŞTI

Bakan Alegria'nın sözleri İspanyol basınında, "Metropolitano, 2027 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı." şeklinde yorumlandı.

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