2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için o ülke garanti verdi

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Metropolitano Stadyumunda organize edilmesi için İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) talebi doğrultusunda gereken bir dizi garanti ve yetkilendirmeye onay verdiklerini duyurdu.
EV SAHİPLİĞİNE YAKLAŞTI
Bakan Alegria'nın sözleri İspanyol basınında, "Metropolitano, 2027 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı." şeklinde yorumlandı.