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TFF 2028 ve 2032 dosyasını UEFA'ya verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:20
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2028 ve 2032 dosyası UEFA'da

TFF 2028 ve 2032 dosyasını UEFA'ya verdi
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Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.
Resmî adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.
UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ekim ayında açıklanacak.
BÜYÜKEKŞİ UMUTLU
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylık dosyasının UEFA'ya teslimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa'nın millî takımlar düzeyindeki en büyük turnuvasını Türkiye'de düzenlemek için beşinci kez art arda aday olan Federasyonumuz, bu konudaki kararlılığını bir defa daha tüm dünyaya göstermiştir. Titizlikle hazırladığımız adaylık dosyasını UEFA'ya sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."
"Modern stadyumlarımız ve tesislerimizle, ülkemizdeki futbol tutkusuyla ve üst düzey organizasyon kabiliyetimizle her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyetimizin 100. yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır."
 

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