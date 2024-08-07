2029 Ulusal Kalkınma Planı onaylandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2029 Ulusal Kalkınma Planı onaylandı

Kazakistan devlet lideri Kasım Cömert Tokayev, 30 Temmuz 2024 tarihinden beri incelediği "Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Planının 2029'a kadar onaylanması hakkında kararname"yi imzaladı.

Zakon.kz'de çıkan habere göre ekonomik büyümenin niteliksel bileşeni, sabit sermaye yatırımında ve emek verimliliğinde çoklu bir artış olacak ve buna üst ve orta işleme mallarının üretimindeki bir artış eşlik edecek.

Yapısal reformların başarılı bir şekilde uygulanması ve stratejik yönergelere ulaşılması ile Kazakistan'ın kişi başına düşen geliri yüksek ülkeler grubuna girmesi amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada planın sayısal amacı şöyle sıralanıyor:

- 2029 yılında GSYH 450 milyar dolar (2023 – 264 milyar) olacak.

- Reel ekonomik büyüme oranı 2029 yılına kadar geçen yıla göre %6,7'ye ulaşacak (2023 – %5,1).

- Kişi başına GSYH 21.055 Dolar (2023 – 13.277 Dolar) olacak.

- Yaşam beklentisi 77 yıla (2023 – 75,09 yıl) ulaşacak.

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