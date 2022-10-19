﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor

2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken gözler 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliğine çevrildi.

Yunanistan'da yayın yapan TO10'un haberine göre üç ülke FIFA'ya ev sahipliği için ortak başvuruda bulunacak. Yunanistan'ın öncülük ettiği teklifteki diğer ülkeler ise Suudi Arabistan ve Mısır.

İddiaya göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan veliaht prensi Salman, prosedürleri onayladı. Habere göre Prens Salman, hazırlanan ortak adaylık dosyasının tamamlanması için ABD'de bir ofise gönderdi.

Adaylığın kabul edilmesi durumunda organizasyonun maliyetinin en büyük payını Suudi Arabistan karşılayacak ve maçların büyük bölümü burada oynanacak. Yunanistan ve Mısır da turnuvaya eşlik edecek.

2018 yılında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan turnuvaya ortak ev sahipliği yapmak istediklerini doğruladılar. Ancak Yunanistan'ın Mısır ve Suudi Arabistan ile ortak hareket etmesiyle Doğu Avrupa ülkelerinin bu planı rafa kalktı.